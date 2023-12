Hejtman Kuba: Jihočeský kraj zná vítěze architektonické soutěže na nový most Kosmonautů

reklama

„Cílem architektonicko-konstrukční soutěže bylo prověření návrhu architektonického, konstrukčního a dopravního řešení nového městského mostu na vnitřním městském okruhu Českých Budějovic. Stávající most z roku 1959 je totiž v nevyhovujícím stavu, je oslaben korozí a kontaminován je i beton. Má také nízkou zatížitelnost a nedostatečný průtočný profil. Proto bylo navrženo most odstranit a nahradit zcela novým“, řekl náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro veřejné zakázky Pavel Klíma.

„Velký zájem o soutěž ze strany architektů a inženýrů nás příjemně překvapil a celá řada návrhů přinesla skutečně kvalitní řešení, které by výrazně zlepšilo současný stav. Rádi bychom co nejdříve začali s projektovou přípravou, tak abychom po otevřená dálnice a dalších dopravních staveb mohli začít se samotnou stavbou. Je důležité, aby Mánesova ulice, která je klíčovou českobudějovickou dopravní tepnou, byla v pořádku a sloužila Jihočechům. Bohužel stále doháníme to, co naši předchůdci nedokázali vyřešit a v nejbližších letech dojde k realizaci nezbytných oprav komunikací a inženýrských sítí ve městě. Našim velkým úkolem bude vše zkoordinovat tak, aby občany města vše zatěžovalo co nejméně.“ doplnil hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Petr Hornát, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánu a stavebního řádu krajského úřadu Jihočeského kraje, dále popisuje kvality vítězného návrhu: “Porota ocenila především elegantní řešení ocelového obloukového mostu s dolní mostovkou, který tak navazuje na tvarosloví budějovických mostů přes Malši. Tento charakteristický motiv dále rozvíjí současnou technologií, ovšem oproti jiným návrhům si zachovává nadčasovost a městskost, což je v daném místě vnímáno velmi pozitivně. Jednotlivé konstrukční prvky v sobě spojují jak konstrukční, tak architektonický pohled a tvoří tak harmonický celek. Vhodně je řešeno oddělení automobilové a pěší dopravy, možnost umístění protihlukových stěn a v neposlední řadě výrazné zlepšení parametrů cyklostezek vedoucích pod mostem.“

Soutěž byla vypsána jako otevřená a dvoufázová a návrhy hodnotila porota složená ze zástupců kraje a nezávislých odborníků. Mezi nimi byli architekti Ladislav Kuba, Jan Pačka, Eva Kovaříková a Luboš Zemen a dále odborníci na mostní konstrukce Tomáš Rotter a Michal Drahorád ze stavební fakulty ČVUT. Na druhém místě se umístil návrh od kanceláře REFUEL a na třetím návrh od sdružení RUSINA FREI a BRIDGE STRUCTURES.

Jihočeský kraj předloni zrealizoval jinou stavbu z architektonické soutěže, a sice dostavbu objektu Jihočeské vědecké knihovny. Ta byla v užší nominaci na Českou cenu za architekturu 2022. V současnosti také připravuje mezinárodní soutěž na novostavbu objektu Alšovy jihočeské galerie na Senovážném náměstí. Z architektonické soutěže vzešel také Dlouhý most, který se stal jedním z novodobých symbolů Českých Budějovic.

