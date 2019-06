Hejtmanka Stráská: Chceme být solidární s našimi jihočeskými výrobci

Zdravé jihočeské potraviny pro naše děti. A podpora jejich producentů. To je hlavním cílem soutěžního klání Jihočeská Kuchtička, jehož slavnostní vyhlášení se konalo ve středu 26. června. Z prvního ročníku vyšel vítězně kolektiv jídelny ZŠ a MŠ Dříteň, který si za svou snahu o zdravé a lokální stravování odnesl 100 tisíc korun.

Na druhém místě skončila Mateřská škola Chelčice, která získala 60 tisíc korun a třetí místo, spojené s odměnou 40 tisíc korun, obsadila ZŠ a MŠ Katovice. Soutěž, na které s krajem spolupracují místní akční skupiny, trvala od září 2018 do května 2019 a přihlásilo se do ní 23 školních jídelen. Podmínkou přitom bylo, že musejí mít sídlo v obci do dvou tisíc obyvatel.

Hejtmanka Ivana Stráská, která ocenění předávala, vysvětlila, že principem projektu je co nejvíce podpořit, tedy nakupovat a odebírat od regionálních producentů, jihočeské výrobky a suroviny. Vítězem se pak stává školní kuchyně, která jich odebere nejvíce.

Děti mají nejraději řízek s bramborovou kaší nebo lívance

„Zabývali jsme se otázkou, jak bychom podpořili české producenty a výrobce potravin. A nakonec jsme si řekli, že začneme u dětí. Pro které jsou zdravé jihočeské potraviny určitě přínosem a navíc tu svou pozitivní roli sehrává i osvěta. Prostě aby si uvědomily, že jídlo neroste v supermarketu, ale dá práci jej vyprodukovat. Zároveň chceme být i solidární s našimi jihočeskými výrobci,“ uvedla Stráská.

Hejtmanka zároveň pogratulovala vítězným kolektivům a poděkovala všem, kteří se do této akce zapojili.

Zástupkyně vítězného týmu a vedoucí školní jídelny v Dřítni Petra Šímová neskrývala z vítězství radost. „Ano, radost mám obrovskou. Ani se mi nechce věřit, že jsme dosáhli takovéhoto úspěchu,“ sdělovala s úsměvem.

Šímová zároveň dodala, že se průběžně snažili prověřovat, zda jsou potraviny, kromě kvality, také regionální. „Nakupujeme například mošt z Chelčic, výrobky z Madety, brambory od našeho místního pěstitele či maso z Protivína. Někdy je to sice trochu finančně náročnější, ale na kvalitě jídla pro děti šetřit nechceme,“ upřesnila vedoucí dřítenské jídelny s tím, že mezi nejoblíbenější pokrmy u dětí v jejich kuchyni patří řízek s bramborou kaší nebo lívance.

