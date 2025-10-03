Herman (ANO): Středočeský DOZIMETR. Krylo krajské vedení člena zločinecké skupiny

Vše začalo důvěrou, kterou prý vedení Středočeského kraje ztratilo vůči Janu Lichtnegerovi, řediteli KSUS. Toho samého Lichtnegera, kterého před pár měsíci sama hejtmanka Pecková (STAN) uvedla do funkce a kterého tehdy její náměstek Kupka (ODS) vybral ve výběrovém řízení na zmíněnou pozici.
Poté, co byla v sídle krajských silničářů a v Lichtnegerově bydlišti provedena domovní prohlídka, odvolali středočeští radní ředitele z funkce a dokonce nařídili audit této největší krajské příspěvkové organizace „na základě odvolání ředitele Lichtnegera“, jak se psalo v materiálech z Rady kraje ze dne 23.6.2022.
Pak se ale začaly dít věci. Lze se jen domnívat, zda se vedení kraje zaleklo dopadů, které by mohly případně odhalené nesrovnalosti za působení jím vybraného kandidáta na ředitele na pověst jejich domovských partají a na jejich volební preference. Nasvědčuje tomu ale fakt, že i když bylo v podmínkách auditu jasně napsáno, že auditované osoby budou vybírány po dohodě se Středočeským krajem a navíc, že budou auditovány osoby spojené s kauzou Dozimetr, na hlavní postavu středočeské větve této kauzy se „zapomnělo“.
Už samo výběrové řízení na firmu, která audit prováděla, bylo plné pochybností. Některá hodnocení se opakovala a měnila, než vyhrála daná firma a bylo i prokázáno, že zvítězila díky falešným referencím. Na kontroverzní průběh výběrového řízení upozornila vedení kraje dokonce i advokátní kancelář, která se specializuje na výběrová řízení. Ale o tom jindy.
Podstatné je, že vítězná auditorská firma nezařadila na seznam prověřovaných osob člověka, u kterého policie provedla v rámci Dozimetru domovní prohlídku a který byl navíc ředitelem auditované organizace. Připomínám, že samotný audit se dělal z důvodu jeho odvolání!
Informovala o tom i média, včetně iDnes.cz.
Aby těch náhod nebylo málo, mohl si Kraj navíc určit osoby, které chce prověřit. Ale ani zde si nikdo na ředitele, kvůli kterému byl audit zadán, nevzpomněl.
Lze se tak domnívat, že existoval zájem na tom, aby se jméno Jan Lichtneger v celém auditu, který obsahoval desítky a desítky stran textu a desítky a desítky prověřovaných osob, neobjevilo.
Což je velmi podezřelé.
Jak bylo již uvedeno, bývalý ředitel Lichtnegera spárům policejních vyšetřovatelů přesto neunikl. Obviněn byl v souvislosti se zakázkou, která ale – jistě opět jen náhodou – auditorům unikla. Šlo o zakázku v řádu 20 milionů, která ale byla zadána tak, aby nemuselo být vyhlášeno výběrové řízení a obchod mohl být nabídnut přímo konkrétní firmě tzv. z ruky.
V souvislosti s tím je zajímavé, že přímo na tuto konkrétní zakázku byla upozorněna i samotná hejtmanka Pecková. Bylo jí řečeno, že zakázka nesplňovala podmínky pro vyhlášení bez výběrového řízení a ona odpověděla, že „je si jistá, že postup v případě, na který upozorňuji je plně v souladu se zákonem“.
Obvinění Lichtnegera ale ukazuje, že to tak nebylo a obhajoba této zakázky a ředitele Lichtnegera z úst hejtmanky Peckové působí velmi nestandardně. Mimo jiné i proto, že hnutí STAN, kterého je Pecková členkou je s kauzou Dozimetr a spoluprací s jejími hlavními aktéry prokazatelně spojeno.
Martin Herman, MPA
autor: PV