ANO: Na funkci hejtmana Karlovarského kraje bude navržen Petr Kubis

Krajské předsednictvo a zastupitelský klub hnutí ANO v Karlovarském kraji dnes navrhly a jednomyslně schválily, že na nejbližším zasedání krajského zastupitelstva bude na funkci hejtmana Karlovarského kraje navržen Petr Kubis.
Na uvolněné místo členky krajské rady hnutí navrhuje starostku obce Prameny, paní Michalu Málkovou, která by měla mít na starosti projektové řízení a rozvoj venkova. Na pozici náměstkyně hejtmana byla navržena dosavadní členka krajské rady Andrea Pfeffer Ferklová.
Petr Kubis zároveň oznámil, že skončí ve funkci starosty města Sokolova. Do čela města by se měla vrátit Renata Oulehlová, která již v minulosti funkci starostky zastávala.
autor: PV