ANO: Na funkci hejtmana Karlovarského kraje bude navržen Petr Kubis

18.11.2025 8:07 | Monitoring

Tisková zpráva Krajského předsednictva a zastupitelského klubu hnutí ANO v Karlovarském kraji

ANO: Na funkci hejtmana Karlovarského kraje bude navržen Petr Kubis
Foto: ANO
Popisek: Logo hnutí ANO

Krajské předsednictvo a zastupitelský klub hnutí ANO v Karlovarském kraji dnes navrhly a jednomyslně schválily, že na nejbližším zasedání krajského zastupitelstva bude na funkci hejtmana Karlovarského kraje navržen Petr Kubis.

Na uvolněné místo členky krajské rady hnutí navrhuje starostku obce Prameny, paní Michalu Málkovou, která by měla mít na starosti projektové řízení a rozvoj venkova. Na pozici náměstkyně hejtmana byla navržena dosavadní členka krajské rady Andrea Pfeffer Ferklová.

Petr Kubis zároveň oznámil, že skončí ve funkci starosty města Sokolova. Do čela města by se měla vrátit Renata Oulehlová, která již v minulosti funkci starostky zastávala.

Psali jsme:

„Už to nemůžu vydržet!“ Schillerová nezvládla Jurečku
Velká páka na Petra Pavla. Toto může přijít, když bude Babiš zdržován
Malá (ANO): Chování ODS na úrovni řeznického psa
Po Babišově videu proti Pavlovi překvapivá slova z ODS

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

kraj Karlovarský , ANO , Kubis

autor: PV

Bc. Tomáš Kubín byl položen dotaz

Proč EU nezačne u sebe?

Vám přijde v pořádku, že prosazuje zákaz spalovacích motorů, aktuálně chce, aby velké firmy používaly jen elektroauta, mimochodem otázkou je, co je podle EU velká firma?, ale to, že politici létají z Bruselu do Štrasburku, to EU nevadí? Neznečišťují letadla snad životní prostředí mnohem víc? A k čem...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ANO: Na funkci hejtmana Karlovarského kraje bude navržen Petr Kubis

8:07 ANO: Na funkci hejtmana Karlovarského kraje bude navržen Petr Kubis

Tisková zpráva Krajského předsednictva a zastupitelského klubu hnutí ANO v Karlovarském kraji