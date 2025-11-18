Rajchl (PRO): Bude to masakr

Přesně tak komentují české firmy nový dotovaný tarif na odběr elektřiny pro německé firmy. Němci tímto krokem vyhlásili celému evropskému průmyslu energetickou válku. A naší povinností je se tvrdě postavit za naše podnikatele.
Je třeba nejen zamezit nástupu ETS2, ale v tuto chvíli je dle mého názoru nezbytné odstoupit i od ETS1 a odejít z Lipské burzy. Tím zajistíme pro české energeticky náročné provozy ještě levnější elektřinu, než tu, kterou si Němci zadotují ze státní kasy.
Jedině tak můžeme zůstat konkurenceschopnými. Jinak budeme pouze přihlížet definitivnímu pohřbu českého průmyslu.
JUDr. Jindřich Rajchl
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV