Hladík (KDU-ČSL): V Bousíně jsme zasadili Alej svobody

V Bousíně jsme zasadili Alej svobody. Na místě, kde lidé před 80 lety přišli o domovy kvůli vojenskému výcvikovému prostoru, teď znovu poroste život.
Přes 18 500 obyvatel Drahanské vrchoviny tehdy muselo opustit své domovy. Po válce se mnozí vraceli do neexistujících stavení a začínali znovu. Trvalo roky, než se obce znovu nadechly.
Alej, kterou jsme vysadili, je připomínkou jejich síly. A také naděje, že zakořenit se dá znovu. Díky všem, kteří přiložili ruku k dílu.
Mgr. Petr Hladík
autor: PV