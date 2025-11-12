Hladík (KDU-ČSL): V Bousíně jsme zasadili Alej svobody

12.11.2025 14:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k sázení stromů.

Foto: Repro ČT
Popisek: Ministr Petr Hladík

V Bousíně jsme zasadili Alej svobody. Na místě, kde lidé před 80 lety přišli o domovy kvůli vojenskému výcvikovému prostoru, teď znovu poroste život.

Přes 18 500 obyvatel Drahanské vrchoviny tehdy muselo opustit své domovy. Po válce se mnozí vraceli do neexistujících stavení a začínali znovu. Trvalo roky, než se obce znovu nadechly.

Alej, kterou jsme vysadili, je připomínkou jejich síly. A také naděje, že zakořenit se dá znovu. Díky všem, kteří přiložili ruku k dílu.

Mgr. Petr Hladík

  • KDU-ČSL
  • ministr živ. prostředí v demisi
