Komrsková (Piráti): Zálohování PET lahví a plechovek. Pojďme do toho

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zálohování PET lahví a plechovek.

Komrsková (Piráti): Zálohování PET lahví a plechovek. Pojďme do toho
Foto: Piráti.cz
Popisek: Jana Komrsková

Méně odpadu v ulicích, parcích i přírodě. Víc odpovědnosti za to, co vyhodíme.

Zálohování PET lahví a plechovek

Zálohování není přímo recyklace, ale je to nejúčinnější způsob, jak zajistit skutečnou, kvalitní recyklaci nápojových obalů. Teď je zpět ve hře a konečně i s návrhem, který řeší i přetékající schránky s letáky. Jsem ráda, že se vracíme k praktickým řešením, která už fungují ve většině Evropy. A že je Piráti podporují.

Každý pátý plastový obal u nás končí mimo tříděný odpad. Ročně jde o desítky tisíc tun. Zálohování může zásadně zlepšit míru recyklace, ulehčit obcím a hlavně omezit odpad ve veřejném prostoru.

Letáky by se nově měly počítat jako obaly – a jejich distributoři by se konečně měli postarat o to, co po nich zůstává.

18 evropských zemí už plasty zálohuje. Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko… Nedává smysl být plastem zamořeným ostrůvkem uprostřed Evropy.

Ing. Jana Komrsková

  • Piráti
  • nám. primátora HMP
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zálohování PET lahví a plechovek.