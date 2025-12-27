Komrsková (Piráti): Zálohování PET lahví a plechovek. Pojďme do toho

Méně odpadu v ulicích, parcích i přírodě. Víc odpovědnosti za to, co vyhodíme.
Zálohování PET lahví a plechovek
Zálohování není přímo recyklace, ale je to nejúčinnější způsob, jak zajistit skutečnou, kvalitní recyklaci nápojových obalů. Teď je zpět ve hře a konečně i s návrhem, který řeší i přetékající schránky s letáky. Jsem ráda, že se vracíme k praktickým řešením, která už fungují ve většině Evropy. A že je Piráti podporují.
Každý pátý plastový obal u nás končí mimo tříděný odpad. Ročně jde o desítky tisíc tun. Zálohování může zásadně zlepšit míru recyklace, ulehčit obcím a hlavně omezit odpad ve veřejném prostoru.
Letáky by se nově měly počítat jako obaly – a jejich distributoři by se konečně měli postarat o to, co po nich zůstává.
18 evropských zemí už plasty zálohuje. Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko… Nedává smysl být plastem zamořeným ostrůvkem uprostřed Evropy.
Ing. Jana Komrsková
