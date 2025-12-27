Čunek (KDU-ČSL): Svátky jsou za námi. Tak alou do práce. Tohle plánujeme

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k práci pro Vsetín.

Čunek (KDU-ČSL): Svátky jsou za námi. Tak alou do práce. Tohle plánujeme
Popisek: Jiří Čunek

Svátky jsou za námi, jak jste si je užili? Já moc, v obklopení milované rodiny.

Nyní ale zpět do práce. Ta na mě nepočká jako na senátora ani starostu. Právě Vsetín rok co rok spolu s kolegy zvelebuji a měním k nepoznání. Jinak tomu nebude ani v roce 2026, ve kterém přijdeme s dalšími masivními investicemi, které Vsetíňané uvidí všude kolem sebe.

Za skoro 400 milionů korun, se kterými v rozpočtu počítáme pro investice, budeme například pokračovat ve výstavbě lávky přes řeku Bečvu u průmyslovky, výstavbě přednádražního prostoru, kde vznikne nové autobusové nádraží či cyklostezka, odstartujeme přestavbu víceúčelového stadionu na Ohradě a zrekonstruujeme knihovnu v Rokytnici. Bude to zkrátka opět velký rok pro nás všechny.

Jiří Čunek

  • KDU-ČSL
  • ANO křesťanským hodnotám
  • senátor
