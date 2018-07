Hodek (ČSSD): Důsledky šikany si děti mohou nést po celý život

Konferencí v Římě byl koncem června zakončen rozsáhlý dvouletý evropský projekt „Build Future - Stop Bullying“. Ten je zaměřený na výměnu informací v oblasti prevence a řešení šikany ve školách a účastnily se jej organizace z celé Evropy. Prahu reprezentovalo Centrum sociálních služeb Praha, oddělení Pražského centra primární prevence.

Projekt byl primárně zaměřen na mezinárodní spolupráci a sdílení poznatků o prevenci a řešení šikany. Nedílnou součástí byly programy pro základní školy, které probíhaly ve všech partnerských zemích. Jednalo se převážně o programy primární prevence pro žáky ve věku 12 - 14 let, semináře pro učitele a workshopy pro rodiče. Celkem se projektu účastnilo 22 škol ze čtyř partnerských zemí (Itálie, Řecko, Španělsko, Česká republika).

„Jsem rád, že se Praha aktivně zapojila do tohoto projektu, protože důsledky šikany si děti mohou nést po celý život. Výzvou do budoucna je udržení podobně rozsáhlých komplexních programů primární prevence šikany a jejich rozšíření do dalších škol,“ uvedl pražský radní pro sociální oblast Daniel Hodek.

„V prevenci je žádoucí zohlednit aktuální fenomény jako je kyberšikana, zaměřit se na práci se stereotypy a předsudky. Významné je také zvyšování povědomí u koordinátorů místních samospráv, institucí, a u ředitelů škol, kteří se mohou obávat stigmatu školy, na které se šikana vyskytuje. V rámci celopražské kampaně k prevenci šikany na školách jsme se rozhodli v září uspořádat konferenci pro odborníky v dané oblasti. Šikana se může objevit na každé škole, nezakrývejme ji, musíme být připraveni ji řešit,“ doplnil Tomáš Ján, ředitel Centra sociálních služeb Praha.

Více o projektu „Build Future - Stop Bullying“ ZDE.

