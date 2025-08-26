Ministerstvo obrany: Obrana bude odolnější vůči dopadům změny klimatu

Nový strategický dokument Záměr zvládání dopadů změny klimatu na obranu České republiky pomůže resortu obrany čelit bezpečnostním hrozbám, které jsou způsobeny nebo umocněny změnou klimatu. Základním principem zůstává podpora bojeschopnosti ozbrojených sil a obranyschopnosti ČR za každých podmínek.
„Změna klimatu není jen ekologický problém, ale i otázka bezpečnosti. Ovlivňuje stabilitu regionů, přístup k přírodním zdrojům, zvyšuje riziko konfliktů, akceleruje migraci. Mění též podmínky, ve kterých naši vojáci operují. Tuto situaci proto musí naše obrana brát vážně,“ říká Jiří Šedivý, vrchní ředitel sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany.
Extrémní meteorologické jevy spojené se změnou klimatu s sebou přinášejí rizika, která mají vliv na různé oblasti fungování společnosti včetně obrany a bezpečnosti. V důsledku změny klimatu bude svět v následujících desetiletích čelit novým bezpečnostním výzvám, na které musí být obrana připravena. Stále častější mimořádné přírodní jevy, jako je dlouhodobé sucho, rozsáhlé požáry, eroze půdy, rozšiřování pouštních oblastí, extrémní srážky či povodně budou mít vliv na operační prostředí, povahu konfliktů i požadavky na vojenské schopnosti.
Na posílení odolnosti obranných schopností vůči důsledkům změny klimatu se v posledních letech intenzivně zaměřuje i NATO a EU. Změna klimatu byla opakovaně diskutována na aliančních summitech a je zohledněna v hlavních strategických dokumentech zaměřených na obrannou politiku a rozvoj schopností. V roce 2023 NATO v založilo v kanadském Montrealu nové Centrum excelence pro změnu klimatu a bezpečnost.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Tři hlavní cíle
Systém zvládání dopadů změny klimatu v rezortu obrany bude naplňovat tři hlavní cíle: připravenost na dopady změny klimatu, bojeschopnost v novém operačním prostředí a snižování negativního vlivu činnosti ozbrojených sil na životní prostředí.
- Česká republika bude připravena čelit bezpečnostním hrozbám způsobeným či umocněným změnou klimatu. Změna klimatu a její dopady na obranu budou zahrnuty do všech úrovní řízení obrany státu a zohledněny ve strategických dokumentech. Rezort obrany bude postupně zvyšovat povědomí a expertizu v této oblasti a posílí spolupráci se subjekty akademické sféry a průmyslu, které se zaměřují na nová technologická řešení.
- Ozbrojené síly ČR budou bojeschopné v podmínkách ovlivněných extrémními klimatickými jevy a budou schopny se přizpůsobit operačnímu prostředí, které se v důsledku změny klimatu proměňuje. Dopady změny klimatu na obranu budou zohledněny v plánování a rozvoji schopností a v plánování vojenských operací. Budou zahájeny kroky k posilování odolnosti infastruktury i personálu vůči negativnímu vlivu extrémních přírodních jevů.
- Rezort obrany bude usilovat o snižování negativního vlivu své činnosti na životní prostředí tam, kde to bude účelné. To bude spočívat zejména v efektivní energetické transformaci, ochraně životního prostředí na pozemcích Ministerstva obrany a v navýšení nízkoemisních zdrojů v oblastech, kde to neohrozí bojeschopnost ozbrojených sil.
Otázky a odpovědi (FAQ)
Proč Ministerstvo obrany řeší změnu klimatu?
Ozbrojené síly se připravují na různé hrozby, které současný svět přináší. A změna klimatu je jednou z nich. Extrémní přírodní jevy, které se v důsledku změny klimatu budou umocňovat, budou mít vliv na dostupnost přírodních zdrojů, vojenské operace, odolnost infrastruktury i vojáků a povedou k vyšším požadavkům na vybavení a vojenskou techniku. Rezort obrany proto bude fenomén změny klimatu reflektovat v míře, která je relevantní pro činnost ozbrojených sil a takovým způsobem, aby nebyla ohrožena jejich bojeschopnost.
Znamená to, že Ministerstvo obrany přejde plně na obnovitelné zdroje?
Hlavním cílem Ministerstva obrany je zajistit obranyschopnost ČR a bojeschopnost ozbrojených sil. Obnovitelné zdroje proto budou zaváděny pouze tam, kde tento princip nebude ohrožen, například u nebojových vozidel k přesunu na krátké vzdálenosti nebo při stavbě nových budov s cílem dosažení energetických úspor.
Povede adaptace na změnu klimatu k finančním výdajům navíc?
Naopak. Přechod na obnovitelné zdroje, například ve výstavbě energeticky efektivnější infrastruktury s využitím obnovitelných zdrojů, povede z dlouhodobého hlediska k úspoře energií a financí. Využití obnovitelných zdrojů může také zvýšit soběstačnost infrastruktury i jednotek, například využitím solárních panelů a dalších technologií v rámci chytrých základen.
Jsou již nyní realizovány nějaké konkrétní kroky ke snížení vlivu na změny klimatu?
Ano jsou. Obrana má vlastního ekologa, který zastřešuje úsilí ke zlepšování stavu životního prostředí v rezortu. V rámci zelené transformace dochází v některých státních podnicích založených Ministerstvem obrany k přechodu na obnovitelné zdroje. Byly také zahájeny kroky k postupnému snižování energetické náročnosti budov a zavedení nízkoemisních vozidel tam, kde je to účelné.
Jaké jsou hlavní klimatické hrozby pro bezpečnostní infrastrukturu ČR?
V kontextu obrany je podstatné brát v úvahu zejména extrémní přírodní jevy, které mohou ohrozit nebo klást zvýšené nároky na energetickou infrastrukturu, vojenské základny a objekty, výcvikové prostory, ale také vybavení, personál a vojenskou techniku (zejména tu, která je vybavená citlivou elektronikou).
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva