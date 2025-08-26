„Nás nezastavíte.“ STAČILO! udeřilo kvůli žalobám. Tvrdá slova o Fialově vládě i Voltu z Bruselu

„Čelíme další snaze o zabránění vstupu jediného levicového a vlasteneckého subjektu do Poslanecké sněmovny,“ uvedl hned v úvodu Roman Roun, tiskový mluvčí hnutí a lídr v Pardubickém kraji. „Od května jsme nejen my, ale i naši příznivci cílem různých útoků na sociálních sítích i v mediálním prostoru, ale bohužel i cílem fyzických napadení,“ uvedl.
„Nás nezastavíte,“ zakončil svůj úvodní projev Roun. Slovo pak předal předsedovi hnutí. Daniel Sterzik připomněl, že STAČILO! má „41 vlastních kandidátů, téměř 200 členů po celé České republice a vedení tvoří členové předsednictva, kteří nikdy nebyli členy podporujících stran“. Kampaň je podle něj financována z úvěru a drobných darů, bez závazků vůči jiným subjektům.
„STAČILO! je silným hlasem umlčované většiny této země,“ prohlásil. A upřesnil, koho má na mysli: „Jsou to občané, kteří se nebojí mít jiný názor na válku na Ukrajině než pražská kavárna, kteří vnímali covidová opatření odlišně než mediální mainstream nebo otevřeně kritizují postavení České republiky v Evropské unii,“ dodal Sterzik, který zároveň zdůraznil: „Po volbách vznikne jediný poslanecký klub. To je jasný důkaz vlastní identity a transparentnosti proti všem pokusům o naše zpochybnění.“
Europoslankyně a volební lídryně Kateřina Konečná se zaměřila na argument, že STAČILO! údajně porušuje pravidla o koalicích: „Dovolte mi připomenout, že spolupráce větších parlamentních stran s menšími je dlouholetou praxí v českých volbách.“
„TOP 09 s podporou STAN a SLK v roce 2010, ODS se Soukromníky v roce 2017, ANO s podporou Východočechů v roce 2013, Piráti se Zelenými v roce 2021... to je řada příkladů, kdy politické strany spolupracovaly s dalšími subjekty. Někdy daleko výrazněji, než hnutí STAČILO!“
Proč je tedy najednou tato praxe problémem? „Protože je to součást tažení proti hnutí STAČILO!, které zásadním způsobem komplikuje Fialovi šance na další čtyři roky vládnutí,“ uvedla Konečná.
Přesný právní rozbor přinesl Ondřej Dostál, europoslanec a právník. Tvrdě se vymezil vůči stížnostem strany Volt: „Vidíme zde pokus zneužít volební soudnictví k narušení politické soutěže a zbavit přes milion voličů jejich ústavního práva zvolit si toho, koho chtějí.“
„Pachatelem je Volt, strana takřka bez voličů, financovaná z Bruselu. Poškozenými má být zhruba tři čtvrtě milionu voličů, kteří podle průzkumů zvažují volbu STAČILO!, a zhruba milion voličů SPD.“
Citoval i Ústavní soud: „Politické strany nejsou limitovány v tom, zda na kandidátní listině uvedou výhradně své členy, nebo i osoby, které nejsou členy žádné strany, případně členy jiné.“
„Brutálně řečeno, strany, jejichž osobnosti kandidují na listině STAČILO!, nedostanou žádný vlastní klub a žádné peníze. Tím se lišíme od koalic SPOLU či PIRSTAN,“ řekl Dostál. A přidal i osobní vzkaz: „Jsem europoslancem, krajským zastupitelem a členem hnutí STAČILO!. Kdo z vás to má?“
Závěrečné shrnutí přednesl opět Daniel Sterzik. Uvedl konkrétní příklady, jak jiné strany – zejména Piráti se Zelenými a STAN se Starosty pro Liberecký kraj – propojují své kampaně, loga a finance. „Nic z výše uvedeného hnutí STAČILO! nedělá. Jsme skutečně samostatný politický subjekt, všechny prostředky a odpovědnost držíme pevně ve svých rukou,“ dodal Sterzik.
autor: Jan Procházka