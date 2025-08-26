ČPZP pomáhá při obtížích s otěhotněním. Za pět let pojišťovna uhradila umělé oplodnění 6 100 párům
26.08.2025 11:00 | Komerční článek
Pokud se dvojici nedaří počít dítě přirozenou cestou, řešení nabízejí moderní metody asistované reprodukce, z nichž nejčastěji využívanou je metoda IVF. Zdravotní pojišťovny za určitých podmínek tuto léčbu hradí. Například Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) od roku 2020 zaplatila medicínskou pomoc související s početím více než 6 100 párům.
Při léčbě pomocí metody IVF, neboli in vitro fertilizace, jsou vajíčka oplodněna spermiemi mimo tělo ženy ve speciálních laboratorních podmínkách. Vzniklá embrya se po oplodnění kultivují několik dní a poté se nejkvalitnější embryo nebo embrya přenesou do dělohy ženy.
„Léčbu metodou IVF hradí zdravotní pojišťovna ze zákona na základě doporučení gynekologa ženám s oboustrannou neprůchodností vejcovodů ve věku od 18 do dne dosažení 40 let, ostatním ženám od 22 let do dne dosažení 40 let věku. Uhradí čtyři cykly, jen v případě, že bylo v prvních dvou cyklech přeneseno více než jedno embryo, jsou hrazeny pouze tři cykly,“ doplňuje mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová. Asistovaná reprodukce se podle dat ČPZP za posledních pět let týkala celkem 6 119 párů a vyžádala si náklady téměř 260 milionů Kč.
Hrazený cyklus zahrnuje veškerá vyšetření gynekologem, laboratorní vyšetření, léky ke stimulaci vaječníků (ne však doplatky za léky), odběr vajíček, jejich oplození, základní kultivaci embryí a přenesení jednoho embrya, případně embryí do dělohy. Vše ostatní jako například pomocné metody (jako je třeba ICSI, což je laboratorní vpravení jediné spermie do vajíčka), prodlouženou kultivaci embryí či zmražení embryí, zdravotní pojišťovna již nehradí. Naopak použití darovaného vajíčka nebo spermií je hrazeno pojišťovnou. A umělá inseminace je z veřejných prostředků hrazena šestkrát za život.
S obtížemi při početí se v současnosti potýká téměř každý pátý pár. To má souvislost s odkládáním mateřství do pozdějšího věku ženy, kde po čtyřicítce dramaticky klesá schopnost jejího přirozeného otěhotnění. Ovšem i u mužů se s přibývajícím věkem zhoršuje kvalita spermií, což může mít vliv nejen na schopnost oplodnění, ale i na zdravý vývoj embrya. Největší díl hrazené péče, která souvisí s asistovanou reprodukcí, tak připadá na páry ve věku mezi 30 až 40 lety. Před čtyřmi lety jich ČPZP zaznamenala nejvíce, konkrétně 959 párů, přičemž počet cyklů IVF dosáhl 1 115.
„Na našich statistikách je vidět, že mladším párům se více daří přivést potomka na svět přirozenou cestou. Například loni jsme uhradili 188 cyklů metody IVF 172 párům do 30 let, ve věku od 30 do 40 let to ale bylo 1 000 oplodňovacích cyklů u celkem 870 párů,“ upřesňuje mluvčí ČPZP.
Na páry, které touží po děťátku nebo jej již počaly a přivedly na svět, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna pamatuje také ve svých preventivních programech. Poskytuje například každému z páru příspěvek až 4 000 Kč na genetické vyšetření před plánovaným těhotenstvím/rodičovstvím, takže pár, pojištěný u ČPZP, získá až 8 000 Kč. Příspěvek umožní proplatit genetickou analýzu závažných dědičných onemocnění, která vede k odhalení a minimalizaci rizik narození dítěte s těmito nemocemi. Dalších 5 000 Kč může žena pro sebe a své dítě v období těhotenství nebo po porodu čerpat v rámci programů Manažerka mateřství, Žena po porodu, Zdravé dítě a Chůva 24.