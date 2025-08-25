Drulák: Ukrajina skončila. Věc měsíců. Trump už jen hledá cestu

Ukrajinci se nepřímo přiznali k záměrným útokům na ropovod Družba. Prezident Zelenskyj s vysmátou tváří na tiskové konferenci sdělil, že budoucnost Družby závisí na maďarském postoji vůči členství Ukrajiny v EU. Čeho mohou tímto nátlakem dosáhnout? Pozici Maďarska tímhle stylem nezmění, spíš utvrdí.
Ukrajinci rezignovali na jakoukoli diplomacii. V této chvíli cítí, že mají evropskou podporu a Brusel jim dává zelenou k čemukoli. Cílem Kyjeva je znemožnění jakýchkoli energetických exportů do Evropy a bombardování ropovodu Družba je pro ně ta cesta. Berou to tak, že komplikují Rusku život a ubírají mu příjmy. Co se týče Kyjeva, mluvíme o režimu, který není schopen uvažovat několik měsíců dopředu. Racionálně uvažující režim by válku dávno ukončil, takže na jednání Zelenského se nedají použít kritéria racionality. Jeho konání je naprosto iracionální a zřejmě se Zelenskyj cítí natolik silný v kramflecích, nebo natolik zoufalý, že udělá cokoli. Už to možná bere tak, že zavírá krám. Těžko říct. Jeho psychologie je mimo jakoukoli racionalitu.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Maďaři uvádějí, že útok na jejich energetickou bezpečnost je útokem na suverenitu, na což ukrajinští představitelé oficiálně reagují slovy, ať Budapešť přestane odebírat energetické suroviny z Ruska a nebude mít problém…
Ukrajinci jednají i podle toho, co slyší v Bruselu. Jakým způsobem se tam asi mluví o Orbánovi. Zelenského režim by za normálních okolností byl zralý na sankce. Jednak svou obrovskou mírou korupce a jednak tím, že poškozuje zájmy členských států EU. Divím se, že Maďaři k sankcím ještě nepřistoupili, ale i oni musejí vyvažovat své kroky. Vycházím z toho, že kyjevský režim dochází k poznání, že co bude v příštím roce se ho už netýká.
Vyjednávaní sice postupně probíhají, ale reálně se zatím moc nezměnilo. Je možné, že dokud Ukrajinu povede Zelenskyj, ke změně nedojde a válka bude pokračovat?
Nemyslím si, že tento režim válku ukončí. Řekl bych ovšem, že na Aljašce se přece jen něco událo, byl to dost důležitý summit. Liberální komentátoři se jeho význam snažili snižovat, ale Trump s Putinem se sešli. Očividně se sešli v konstruktivní atmosféře a v této atmosféře se také rozešli. To je důležité. Je potřeba nepřeceňovat, co Trump říká do médií. K mediální komunikaci totiž přistupuje jinak, než je dosud zvykem. Je pro něho jedno, co řekne nebo neřekne. Vyvolává tím určité okamžité efekty, které se mu asi z politického hlediska hodí, ale dlouhodobé směřování s jeho výroky podle mého názoru nesouvisí. Dlouhodobé směřování je takové, že Američané dávají ruce pryč od Ukrajiny a teď si jen klestí cestičku, jak to udělat, aby to samotné Spojené státy nepoškodilo ve smyslu ztráty prestiže. Summit na Aljašce to znovu potvrdil.
Evropané mi přijdou, že jsou jako tonoucí, co se chytá každého stébla. Stále hledají nějaký Trumpův výrok, který by naznačoval, že bere Evropu vážně a že se pozice Evropy a USA v něčem sbližují. Takový výrok potom neustále opakují a říkají, že přece jsou s prezidentem Trumpem schopni spolupracovat. Je to až směšné.
Trump sice říkal, že pokud do dvou týdnů nenastane posun, mohl by na Rusko uvalit těžké sankce, ale zároveň připustil druhou možnost, že se na to USA vykašlou a řeknou „je to váš boj“. To je ta cesta, o které mluvíte?
To je jednoznačné. Trump se na to vykašlal. Teď jen hledá cestičku. Sankce? Jaké sankce? Amerika nemá možnost uvalit žádné sankce na Rusko. Všechno, co mohli uvalit, už uvalili dříve a Rusko je sankcionované jako nikdo jiný v historii. Myšlenka sekundárních sankcí, se kterou Trump přišel v červnu, je také mimo. Trump je rád, že se toho mohl zbavit a nemusí se do toho pouštět po summitu na Aljašce. Už po tom není vidu ani slechu. A nikoli proto, že by sankce na státy, které s Ruskem obchodují, nemohli Američané uvalit, mohli by. Jenže by tím tak zásadně poškodili svou ekonomiku, že by to pro Trumpa bylo neobhajitelné před vlastními voliči. Proč by něco takového dělal? Žádné sankce nebudou. Nebudou. Ani primární, protože tam už jsou Američané vyčerpaní a nebudou ani sankce sekundární, protože Amerika nepoškodí svoje zájmy.
Ještě jedna věc. Stále se objevuje, jak Američané říkají, že dodávají zbraně a Evropané za to budou platit. To je mýtus. Američané už nemají co dodávat. Evropané jsou skutečně tak pitomí, že by byli schopni za něco dál platit, ale názor Evropy v tom není jednotný, názory se rozcházejí. Němci a Holanďani říkají, že by to zaplatili, ale Francouzi a Italové říkají, že rozhodně ne. Říkají, že pokud budou něco financovat, tak svoje vlastní zbrojařské firmy a nikoli americké zbrojařské firmy. Další mýtus. Ukrajina skončila. Zelenského režim skončil. Je pouze otázka času, než se to naplno projeví. Když říkám otázka času, tak myslím otázka měsíců.
Takže se to projeví tehdy, až Trump najde cestu, jak z toho oficiálně ven…
Určitě. Trump čeká na události, které ho postaví před řešení, které by se o něco dřív zdálo těžko představitelné či obhajitelné. Může to být třeba zhroucení kyjevského režimu. Trump řekne, že musí omezit škody atd. USA mohou sice dál dodávat zpravodajské informace, ale nemohou dodávat lidi, které Ukrajina nemá a nemohou dodávat zbraně a munici, které nemají sami Američané. Limity jsou naprosto zřejmé.
