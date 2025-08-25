Kalousek: To je nám opravdu jedno, že letíme do zdi?
26.08.2025 8:19 | Monitoring
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke stanovisku Národní rozpočtové rady
Toto je odstavec ze stanoviska Národní rozpočtové rady z 12. 6. 2025. Suchá zpráva:
“Když se s tím hned po volbách něco neudělá, bude to čím dál horší.”
Žádná z parlamentních stran ale to “něco” věrohodně nenavrhuje. A skoro nikdo se jich na to naléhavě neptá. Ignorujeme problém, abychom nemuseli hledat jeho řešení. Jenže on se vymlčet nedá, on reálně nastane.
To je nám opravdu jedno, že letíme do zdi a nevíme, jak tu zatáčku vybrat?