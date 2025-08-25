Kalousek: To je nám opravdu jedno, že letíme do zdi?

26.08.2025 8:19 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke stanovisku Národní rozpočtové rady

Kalousek: To je nám opravdu jedno, že letíme do zdi?
Foto: Interview ČT24
Popisek: Miroslav Kalousek

Toto je odstavec ze stanoviska Národní rozpočtové rady z 12. 6. 2025. Suchá zpráva:
“Když se s tím hned po volbách něco neudělá, bude to čím dál horší.”

kaloousek

Žádná z parlamentních stran ale to “něco” věrohodně nenavrhuje. A skoro nikdo se jich na to naléhavě neptá. Ignorujeme problém, abychom nemuseli hledat jeho řešení. Jenže on se vymlčet nedá, on reálně nastane.

To je nám opravdu jedno, že letíme do zdi a nevíme, jak tu zatáčku vybrat?

Celou zprávu najdete ZDE.

Ing. Miroslav Kalousek

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Kalousek: Je to pořád dokola
Kalousek: Tenhle “kulatý čtverec” vstoupí do dějin
Kalousek: To se jednou nedoplatíme…
Kalousek: Po volbách bude v rozpočtu zaminováno

Zdroje:

https://www.rozpoctovarada.cz/publikace/stanovisko-nrr-c-4-2025-k-vyvoji-hospodareni-sektoru-verejnych-instituci-a-k-nastaveni-fiskalni-a-rozpoctove-politiky/?fbclid=IwY2xjawMZWZFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBNb3oydkpnMmdDa2h1NEhVAR7wyJF82Ud0vZHy7ROhxGS_2kN3-FZ4w6pAKwaOQsd7vmI2gt4ke_Rb9ejS2w_aem_68KQEw6j6pWhk_PVe2cmdw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Kalousek , státní rozpočet

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je aktuální nastavení daňových a výdajových politik státu cestou do pekel?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

MUDr. Jiří Mašek byl položen dotaz

Kdo přesně si podle vás nepřeje mír?

Tvrdíte, že si ho nepřeje dost lidí. Podle mě jediný, kdo ho nechce je Putin. Jeho cíl je ovládnout Ukrajinu a podle mě přes to pro něj nejede vlak.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Fialovo zadlužení má bránit další vládě něco měnit

9:15 Vích (SPD): Fialovo zadlužení má bránit další vládě něco měnit

Rozhazovačné nakládání s veřejnými financemi, pokud jde o posílání peněz do zahraničí nebo o nekontr…