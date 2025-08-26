Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Uvedl také, že během jeho setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Aljašce 15. srpna diskutovali o omezení rozsahu masivního jaderného arzenálu svých zemí po vyřešení ukrajinské krize.
„Rádi bychom dosáhli denuklearizace. Je to příliš mnoho moci a my s tím chceme něco udělat,“ uvedl Trump. Na slova pronesená v Bílém domě upozornila agentura Reuters.
Americký viceprezident J. D. Vance pro americkou televizi NBC News prohlásil, že díky tlaku prezidenta Trumpa došlo i v názorech Rusů k určitému posunu a akceptují poválečnou celistvost Ukrajiny. Jenže podle serveru jde ze strany Ruska jen o bezobsažnou větu, která Rusko nic nestojí a poválečná realita bude jiná.
„Kreml neukázal žádné známky toho, že by byl skutečně ochoten vzdát se svých maximalistických územních požadavků na Ukrajině, a je velmi nepravděpodobné, že by podepsal cokoli, co by mu v budoucnu zabránilo v záboru dalšího ukrajinského území,“ napsal server Kyiv Independent. „Takže ano, i když Vance může mít pravdu, když říká, že Rusko učinilo určitá uznání, v reálném světě to neznamená téměř nic,“ doplnil server.
Někdejší ukrajinský důstojník, který na sociální síti X vystupuje pod jménem Tatarigami, má za to, že Trumpova a Vanceova slova fakticky nic neznamenají.
„Tato slova nemají cenu ani jediného penny, jsou to jen prázdné řeči. Na čem skutečně záleží, je obrovské úsilí ukrajinské armády zastavit ruskou ofenzívu,“ poznamenal Tatarigami.
My feed is flooded again with Trump’s remarks on the war - what he said, what he promised, another week, two weeks, a month. These words are worth less than a penny, mere hot air. What truly matters are the enormous efforts of the Ukrainian army to stall Russia’s offensive— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) August 25, 2025
„Myslím tím, že je to jednoduché: V okamžiku, kdy válka skončí a peněžní pramen z Davosu vyschne, jakákoli nezávislá a se Západem spojená část Ukrajiny, která zůstane, se během několika hodin zhroutí do ekonomické černé díry. Další miliony lidí uprchnou ze země,“ napsal Tyler Weaver na sociální síti X.
I mean that one's simple, the instant the war ends and the Davos money fountain dries up any independent and Western-aligned portion of Ukraine that remains is going to implode into an economic black hole in a matter of hours. Millions more will flee the country. https://t.co/tqQNg1O6sp— Armchair Warlord (@ArmchairW) August 26, 2025
