26.08.2025 8:40 | Zprávy

Válka na Ukrajině stále pokračuje, ale americký analytik Tyler Weaver nepochybuje o tom, co se stane, až skončí. 47. prezident USA Donald Trump sice zopakoval, že Ukrajina obdrží od USA jisté bezpečnostní záruky a zdůraznil, že s nastolením míru na Ukrajině je spojena další otázka, otázka zásadní pro celý svět, ale Weaver nepochybuje o tom, co nastane krátce po nastolení míru.

Foto: Repro Youtube
Popisek: Setkání Trumpa s Putinem na Aljašce

 Rusové útočí na Ukrajinu už 1280 dní. Běží čtvrtý rok ruské agrese a prezident Donald Trump zopakoval, že Ukrajinci obdrží určité bezpečnostní záruky. Nespecifikoval však jaké.

Uvedl také, že během jeho setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Aljašce 15. srpna diskutovali o omezení rozsahu masivního jaderného arzenálu svých zemí po vyřešení ukrajinské krize.

„Rádi bychom dosáhli denuklearizace. Je to příliš mnoho moci a my s tím chceme něco udělat,“ uvedl Trump. Na slova pronesená v Bílém domě upozornila agentura Reuters

Americký viceprezident J. D. Vance pro americkou televizi NBC News prohlásil, že díky tlaku prezidenta Trumpa došlo i v názorech Rusů k určitému posunu a akceptují poválečnou celistvost Ukrajiny. Jenže podle serveru jde ze strany Ruska jen o bezobsažnou větu, která Rusko nic nestojí a poválečná realita bude jiná.

„Kreml neukázal žádné známky toho, že by byl skutečně ochoten vzdát se svých maximalistických územních požadavků na Ukrajině, a je velmi nepravděpodobné, že by podepsal cokoli, co by mu v budoucnu zabránilo v záboru dalšího ukrajinského území,“ napsal server Kyiv Independent. „Takže ano, i když Vance může mít pravdu, když říká, že Rusko učinilo určitá uznání, v reálném světě to neznamená téměř nic,“ doplnil server.

Někdejší ukrajinský důstojník, který na sociální síti X vystupuje pod jménem Tatarigami, má za to, že Trumpova a Vanceova slova fakticky nic neznamenají.

„Tato slova nemají cenu ani jediného penny, jsou to jen prázdné řeči. Na čem skutečně záleží, je obrovské úsilí ukrajinské armády zastavit ruskou ofenzívu,“ poznamenal Tatarigami.

 

 

 O tom, že poválečná realita bude jiná, nepochybuje ani americký analytik Tyler Weaver, ale ten situaci vidí jinak. Nepochybuje o tom, že po skončení války přestanou na Ukrajinu proudit západní peníze, v důsledku čehož se neruská část Ukrajiny zhroutí.

„Myslím tím, že je to jednoduché: V okamžiku, kdy válka skončí a peněžní pramen z Davosu vyschne, jakákoli nezávislá a se Západem spojená část Ukrajiny, která zůstane, se během několika hodin zhroutí do ekonomické černé díry. Další miliony lidí uprchnou ze země,“ napsal Tyler Weaver na sociální síti X.

 

 

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

