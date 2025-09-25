Hřib (Piráti): Cílíme na nejvyšší volební skóre mezi mladými lidmi

Pokud k nim přijdou. Hřib proto vyzývá k tomu, aby lidé dnes a zítra využili poslední šanci a vyřídili si voličské průkazy online. Budou tak moci volit i v případě, že nebudou v místě svého bydliště a mohou tak třeba Pirátům pomoci zvítězit v hlasování mezi mladými voliči. Online žádost o voličský průkaz je možné díky Pirátům vyřídit na pár kliknutí přes Portál občana do pátku 26. září do 16:00.
„Mladí nejsou jen naše budoucnost. Jsou naše přítomnost. A jsou obrovsky důležitou součástí společnosti. Celý náš program proto myslí na mladé. Na to, aby si mohli dovolit bydlení, aby se, pokud budou chtít, nemuseli bát zakládat rodiny, aby měli kvalitní vzdělání a byli dobře připravení na nástrahy, které je v životě můžou potkat. Nejde totiž o to jen vyčlenit v programu pár “bodů pro mladé”. Jde o to tu pro mladé být a spolu s nimi současný svět řešit a stavět. A to Piráti dělají,” vysvětlil Hřib.
„Naším cílem je, aby mladí lidé jasně řekli: Letos Piráti. A my se tak stali stranou, kterou mladá generace nejvíce podporuje, a která naopak nejvíce podporuje mladou generaci,“ dodal Hřib.
MUDr. Zdeněk Hřib
Data z posledních let oblíbenost Pirátů u mladých lidí potvrzují: Průzkum GTS Alive 2025 jednoznačně říká, že mezi studenty by Piráti obsadili první místo a získali by 27,4 % hlas. „Tato čísla ukazují, že mladí za námi stojí. A my si toho nesmírně ceníme. Když tedy půjdou k volbám opravdu masivně, můžeme být i v letošních volbách jasná jednička mezi mladými a ovlivnit celkový výsledek voleb,“ dodává Hřib.
Jdete k volbám?
Anketa
Jdete k volbám?
Nejen mladí, ale všichni voliči, kteří nemají možnost volit v místě svého bydliště, mohou požádat o voličský průkaz online nebo na úřadu. Právě online žádost jde ale podat už jen do zítřejších 16 hodin.
„Vše jde vyřídit snadno prostřednictvím našeho nového Portálu občana – stačí několik kliknutí. Nemusíte na úřad, nikde čekat, nic složitě zařizovat. Vyřízení volebního průkazu online je doslova otázka pár minut, a to maximálně – a přitom jde o hlas, který může rozhodnout o budoucnosti země. Mladí lidé mají nástroje, jak otočit směřování Česka, v ruce, teď je čas je použít,” doplňuje Ivan Bartoš, díky jehož práci coby vicepremiéra pro digitalizaci používá nový Portál občana víc než milion a půl lidí. Bartoš v letošních volbách kandiduje jako lídr ve Středočeském kraji.
„Každý hlas se počítá. Vyřiďte si volební průkaz ještě dnes a pojďte s námi ukázat, že mladá generace má s námi společného víc, než si možná myslíte. Letos Piráti,“ uzavírá Hřib.
autor: PV