Hřib (Piráti): Cílíme na nejvyšší volební skóre mezi mladými lidmi

25.09.2025 14:07 | Monitoring

„Piráti cílí na nejvyšší volební skóre mezi mladými lidmi,“ řekl Zdeněk Hřib s tím, že mladí mohou výrazně zasáhnout do výsledku voleb.

Hřib (Piráti): Cílíme na nejvyšší volební skóre mezi mladými lidmi
Foto: Interview ČT24
Popisek: Zdeněk Hřib

Pokud k nim přijdou. Hřib proto vyzývá k tomu, aby lidé dnes a zítra využili poslední šanci a vyřídili si voličské průkazy online. Budou tak moci volit i v případě, že nebudou v místě svého bydliště a mohou tak třeba Pirátům pomoci zvítězit v hlasování mezi mladými voliči. Online žádost o voličský průkaz je možné díky Pirátům vyřídit na pár kliknutí přes Portál občana do pátku 26. září do 16:00.

„Mladí nejsou jen naše budoucnost. Jsou naše přítomnost. A jsou obrovsky důležitou součástí společnosti. Celý náš program proto myslí na mladé. Na to, aby si mohli dovolit bydlení, aby se, pokud budou chtít, nemuseli bát zakládat rodiny, aby měli kvalitní vzdělání a byli dobře připravení na nástrahy, které je v životě můžou potkat. Nejde totiž o to jen vyčlenit v programu pár “bodů pro mladé”. Jde o to tu pro mladé být a spolu s nimi současný svět řešit a stavět. A to Piráti dělají,” vysvětlil Hřib.

„Naším cílem je, aby mladí lidé jasně řekli: Letos Piráti. A my se tak stali stranou, kterou mladá generace nejvíce podporuje, a která naopak nejvíce podporuje mladou generaci,“ dodal Hřib. 

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • 1. nám. primátora hl. m. Prahy
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Data z posledních let oblíbenost Pirátů u mladých lidí potvrzují: Průzkum GTS Alive 2025 jednoznačně říká, že mezi studenty by Piráti obsadili první místo a získali by 27,4 % hlas. „Tato čísla ukazují, že mladí za námi stojí. A my si toho nesmírně ceníme. Když tedy půjdou k volbám opravdu masivně, můžeme být i v letošních volbách jasná jednička mezi mladými a ovlivnit celkový výsledek voleb,“ dodává Hřib.

Anketa

Jdete k volbám?

97%
1%
2%
hlasovalo: 662 lidí

Nejen mladí, ale všichni voliči, kteří nemají možnost volit v místě svého bydliště, mohou požádat o voličský průkaz online nebo na úřadu. Právě online žádost jde ale podat už jen do zítřejších 16 hodin.

„Vše jde vyřídit snadno prostřednictvím našeho nového Portálu občana – stačí několik kliknutí. Nemusíte na úřad, nikde čekat, nic složitě zařizovat. Vyřízení volebního průkazu online je doslova otázka pár minut, a to maximálně – a přitom jde o hlas, který může rozhodnout o budoucnosti země. Mladí lidé mají nástroje, jak otočit směřování Česka, v ruce, teď je čas je použít,” doplňuje Ivan Bartoš, díky jehož práci coby vicepremiéra pro digitalizaci používá nový Portál občana víc než milion a půl lidí. Bartoš v letošních volbách kandiduje jako lídr ve Středočeském kraji.

„Každý hlas se počítá. Vyřiďte si volební průkaz ještě dnes a pojďte s námi ukázat, že mladá generace má s námi společného víc, než si možná myslíte. Letos Piráti,“ uzavírá Hřib.

Psali jsme:

Hřib (Piráti): Přípravu Městského okruhu posouváme o krok dál
Hřib (Piráti): Jen spoluprací s odborníky posuneme zemi vpřed
Hřib (Piráti): Můj návrh zákazu elektrokoloběžek znovu projedná rada
Hřib (Piráti): Víc věcí spojuje, než rozděluje

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

piráti , volby , Hřib

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Mají Piráti u mladých největší šanci uspět ve volbách?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Podpoříte návrh Pirátů na změnu ústavy na obranu proti Chat Control?

Dobrý den, Piráti nedávno zveřejnili návrh na změnu ústavy ČR, aby lépe chránila proti plošnému šmírovacímu návrhu Chat Control, který se nyní snaží protlačit na úrovni EU Dánsko a předtím několik jiných zemí. Podpořili byste tento návrh? Děkuji. https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-vo...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Sterzik (Stačilo!): Hrrr na ně!

15:14 Sterzik (Stačilo!): Hrrr na ně!

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zamítnutí stížnosti strany Volt na údajné nepřiznaé…