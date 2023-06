Hřib (Piráti): Štvanická lávka zvládla zatěžovací zkoušky

reklama

„Konečně jdeme se stavbou Štvanické lávky do finále. Pokud všechny zatěžovací zkoušky dopadnou dobře, lávka se veřejnosti otevře v průběhu července. Štvanická lávka je opravdu unikátní stavba, co do konstrukce, tak do použitého materiálu. Hodně věcí na stavbě je zcela nových i z pohledu velmi zkušených stavebníků, a to především kvůli využití vysokopevnostního betonu, který se na stavbu lávky používá,“ říká Zdeněk Hřib, I. náměstek primátora pro oblast dopravy, a dodává: „Původně zamýšlené práce se také ještě rozšířily o finální parkové úpravy ostrova Štvanice, aby nebylo potřeba zasahovat do už postavených a upravených ploch – jedná se zejména o cesty, chodníky a zádlažby. Zprovozněním lávky zpříjemníme a zkrátíme cestu mnoha Pražanům i návštěvníkům. Držme tedy odborníkům na stavbě palce do definitivního finiše.“

Anketa Je třeba, aby si bezpečnostní složky dávaly pozor na Rusy, kteří u nás žijí? Ano 16% Ne 84% hlasovalo: 15980 lidí

Konstrukce lávky je už hotová, je usazeno zábradlí s osvětlením a pracuje se na napojení na okolní komunikace a terénních úpravách. Aktuálně nejdůležitější jsou na stavbě statické a dynamické zatěžovací zkoušky. „Pro statické zkoušky jsme použili nákladní auta o celkové hmotnosti přes 70 tun, na dynamické zkoušky máme takzvaný budič kmitů s půltunovým závažím – data z obou zkoušek využijeme pro přesné nastavení tlumičů kmitání, které budou v lávce zabudovány. Ihned po zkouškách také začneme s finální úpravou povrchů,“ uvádí projektový manažer Skanska Michal Kunc.

„Blížíme se dokončení této unikátní konstrukce. Statické a dynamické zatěžovací zkoušky jsou posledním milníkem před uvedením lávky do provozu. Z hlediska Prahy tak vznikne zásadní spojnice mezi Holešovicemi a Karlínem. Velmi oceňuji koordinaci stavby lávky se souvisejícími okolními projekty. Jde zejména o návaznost na probíhající rekonstrukci Bubenského nábřeží v Holešovicích, napojení na cyklostezku A2 v Karlíně a na probíhající rekultivaci části ostrova Štvanice,“ přibližuje autor lávky, architekt Petr Tej.

Tři sta metrů dlouhá konstrukce z bílého ultra-vysocehodnotného betonu podle návrhu Petra Teje a Marka Blanka se začala stavět v lednu 2022. Pochozí šířka je čtyři metry, u rampy na ostrov Štvanice pak tři metry. Most bude osvětlen LED pásy ukrytými v madle zábradlí, nebude tedy vznikat zbytečný světelný smog. Poslední pole mostu u holešovické strany bude možno nadzvednout tak, aby odolalo i průtoku tisícileté vody.

Autory lávky jsou Petr Tej, Marek Blank, Jan Mourek, Vít Najvárek. Realizace: Skanska a.s.

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



1. nám. primátora hl. m. Prahy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hřib (Piráti): Praha prodlouží slevu na jízdném v MHD o další rok pro občany v hmotné nouzi Hřib (Piráti): Otevřeli jsme cyklostezku k nádraží v Klánovicích Hřib (Piráti): Volná místa v garážích jsou. Jen ne zadarmo Hřib (Piráti): Cyklistika v Praze nabývá v posledních letech na intenzitě

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.