Hyťhová (Trikolóra): Jsme opět tam, kde jsme byli

Děkuji. Já nebudu hovořit k zákonu, ale k předřečníkovi, na to mám právo, jelikož jsem zvolila faktickou poznámku a reaguji tím na svého předřečníka. Já bych tady chtěla navázat na pana ministra Adama Vojtěcha a na to, co tady bylo již řečeno, protože včera jsem byla svědkem toho - a já bych vám to tady chtěla říct, mám na to ještě minutu a půl, že bylo patnáct lidí vyhozeno z restaurace, protože panu číšníkovi nepředložili negativní test. Pan číšník kontroloval testy nebo očkování a byla jsem svědkem toho, jak patnáct lidí bylo vyhozeno z restaurace včetně dětí a neměli právo se ani najíst, sníst oběd.

Takže jsem chtěla říct - a tímto apelovat také na pana ministra Adama Vojtěcha, aby opravdu zvážil ta svá nařízení, protože když vstoupil opětovně do funkce, tak nám zde slíbil, že již nebude dělat taková nařízení, která by potom později zrušil Nejvyšší správní soud. A vidíme, že tomu tak opět je. Nejvyšší správní soud opět zrušil roušky, respirátory a další věci a jsme opět tam, kde jsme byli. Já se omlouvám, že to není k zákonu, ale využívám svého práva na faktickou poznámku a měla jsem za to, že bych vám to zde měla říct, protože pan ministr Adam Vojtěch zřejmě nerespektuje soudy a chtěla bych slyšet jeho vyjádření k této věci.

Děkuji.

