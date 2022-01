Jakob (TOP 09): Už jsem si zvykl, že se tady nedivíme ničemu, ale pořád musím žasnout

reklama

Vážené dámy, vážení pánové,

já ve stručnost musím reagovat i na to, čeho jsme byli před chvílí svědky. Já už jsem si zvykl na to, že se tady nedivíme ničemu, ale pořád musím žasnout. Já si nejsem jist, že to bylo co se týká schvalování programu, podnětů úplně v souladu s jednacím řádem popisovat tady již zařazené tisky, jejich obsah, to přece přísluší až při jejich konkrétním projednávání. Nicméně respektuji to, že pan předseda Tomio Okamura má přednostní právo, ale myslím si, že tohle už je na hraně zneužívání toho přednostního práva. (Poslanci SPD vyjadřují nesouhlas.)

Díky tomu jsme se ovšem dostali do situace, kterou tady popsala paní místopředsedkyně Sněmovny, a proto si dovolím dát za koaliční kluby následující návrh, který se týká programu. Kolega Výborný navrhl jako první bod dnešního jednání tisk 56, což potvrzuji, ale teď na 11. hodinu měly být zařazeny další tři tisky, a proto si dovolím navrhnout, aby původní bod 81, což je tisk 98-E, Agentura pro základní práva, aby byl zařazen jako druhý bod tohoto jednání.

Další bod 57, který měl být teď v 11 zařazen, tisk 91, EUTELSAT, aby byl třetím bodem dnešního jednání. A v neposlední řadě bod 58, tisk 92, Akta Světové poštovní unie, aby byl čtvrtým bodem dnešního jednání. Prosím tedy, tím by se nám podařilo vypořádat s tou situací, do které jsme se díky panu předsedovi Okamurovi dostali. Já pevně věřím, že v dalším projednávání dneska tady, to, co proběhlo před chvílí, neohrozí potom projednávání takzvaného opozičního okénka, jak tady bylo předesláno, protože musíme tyto body, pokud je zařadíme, což předpokládám, projednat.

Děkuji.

