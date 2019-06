Jakubec (TOP 09): Nechci dělat z Olomouce skanzen, ale pravidla musíme dodržovat všichni

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

pane primátore, členky a členové rady,

jedním z největších problémů, které jsem čtyři roky v pozici náměstka primátora řešil, bylo vydání Změny č II. územního plánu. Změny, která měla zajistit, aby nebyla jedna jediná lokalita na území Olomouce bez výškové limitace.

Není to o Šantovka Tower, jak se snaží veřejnost a politiky přesvědčit investor, je to o obecných principech. Nechci vás zahlcovat detaily, celý problém je skutečně velice složitý. Nebo spíš složitým se stal pod vlivem řady desinterpretací ze strany politiků, architektů, úředníků, právníků a samozřejmě také investora. Zkusím z té uměle vytvořené šedi, typické pro naší dnešní politiku a společnost, vybrat nejpodstatnější.

V území, o němž je řeč, stanovil Územní plán schválený na podzim 2014 výškové limity. Tyto limity nevzešly z popudu města, ale od Ministerstva kultury (MK) jako dotčeného orgánu státní správy. Tyto limity stanovilo Ministerstvo kultury. Investor územní plán napadl u soudu, který výškovou regulaci zrušil s odůvodněním, že nastavení výškových limitů není dostatečně zdůvodněno. Upozorňuji, že se jednalo o stanovisko MK, které město převzalo. Soud dal městu čas na nápravu, asi 9 měsíců (až po této době měla výšková limitace přestat platit). Tento čas byl podle úřadu územního plánování města nás velmi krátký, soud však nevyhověl podané kasační stížnosti a konstatoval, že město má před vydáním nové změny územního plánu nástroj na ochranu předmětného území v podobě stavební uzávěry.

Začali jsme připravovat změnu UP a rovněž stavební uzávěru. Investor začal vyhrožovat prostřednictvím svých advokátů trestně právní odpovědností a někteří politici se začali snažit nic neřešit a nic nerozhodnout. To se dařilo několik let a daří se až doteď. Nepomohlo ani zajištění anonymity radních a zastupitelů tajným hlasováním, jak pro vydání stavební uzávěry, tak pro vydání změny územního plánu.

Pro dokreslení situace zmíním několik skutečností:

1) Dopisem ze dne 13. 9. 2018 investor, mimo jiné, město upozorňuje:

- „...máme za to, že by RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. měl být pro svou zjevnou – a veřejně deklarovanou – zaujatost vůči Šantovka Tower vyloučen z jakéhokoliv rozhodování města ve vztahu k tomuto záměru..."

- „RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. dlouhodobě veřejně brojí proti našemu záměru. Jeho aktivity vyvolávají velmi vážné pochybnosti, že by vůbec mohl posuzovat jakékoli otázky ohledně Šantovka Tower nestranně a výhradně ve veřejném zájmu, a to obzvlášť v době těsně před komunálními volbami."

Vyloučit věcně-příslušného náměstka zvoleného v demokratické volbě? Nikdy jsem se navíc nevyjadřoval k záměru Šantovka Tower, ale obecně k výškovým limitům. A co pak nestrannost politiků, kteří se k projektu Šantovka Tower staví silně pozitivně?

2) Na jednom z posledních zastupitelstev mě a myslím celou TOP 09 označil tehdejší primátor a současný ministr kultury za ultralevičáky. Důvod? Nesouhlasili jsme s prodejem městského pozemku stejnému investorovi pro budování Galerie Šantovka 2, a tím prý jako ultralevičáci bránili podnikání…

Musím zdůraznit, že vlastnictví pozemku je klíčový způsob, jak může město ovlivnit výslednou podobu investice na svém území. Bylo to v době, kdy jsme jako zastupitelé města měli jen mlhavé zdání o podobě projektu. U jiných projektů město principálně postupuje jinak, chce například znát výslednou podobu. Tady se město vzdalo jakéhokoliv vlivu.

3) V posledních měsících prý předložení změny UP na jednání zastupitelstva města bránila informace z Ministerstva kultury, že přehodnocuje své závazné stanovisko, které k výškovým limitům při pořizování změny ÚP vydalo. Podle informací, co mám však k danému termínu (konec dubna), nic z ministerstva nedorazilo.

Nepřijde vám tohle vše jako velmi „dobrá" zdržovací taktika? U některých politiků mohla převážit obava z důsledků, ale u jiných nepochybuji o aktivním zájmu. Výsledný stav je Vám znám. Vinou nečinnosti města, nečinností komunálních politiků (v některých případech spíš činností) byl vytvořen prostor pro vydání územní rozhodnutí, které by v případě platných výškových limitů vydáno být nemohlo.

Co říci závěrem? Nechci zde hovořit jen o ochraně našeho unikátního historického centra a o panoramatech. To je bezpochyby všem známé a každý na to má svůj názor. Celý problém není o Šantovce Tower. Je to o pravidlech. Žijeme v době, kdy obcházení pravidel a nedodržování předpisů se stalo běžnou společenskou normou. Nelíbí se ti nějaké nařízení, sežeň si ty nejlepší advokáty, napadni ho u soudu a hledej cesty... Proč někdo na svém pozemku výškovou budovu postavit může a jiný ne? Neměly by se pak výškové i ostatní limity zrušit, ať si každý dělá, co chce? Já tvrdím, že ne. Územní plánování je pro město velmi důležité a vytváří prostor, ve kterém žijeme. Nejde o to dělat z Olomouce skanzen, ale nekažme si její přátelskou tvář.

Územní rozhodnutí dosud nenabylo právní moci. Nebojte se a zkuste s tím prosím ještě něco udělat.

Děkuji vám za vaši pozornost.

PROVEJ NA ZASTUPITELSTVU MĚSTA OLOMOUCE KONANÉM DNE 17. ČERVNA 2019

