Janulík (ANO): Neměli bychom být pokladnička pro cizí státy

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já k tomu mám samozřejmě jednu respektive dvě poznámky. Když už to tedy musí být, samozřejmě ty sumy jsou astronomické, ale prostě svět je takový, změnilo se mnoho za poslední léta, netušil jsem, že to zažiju, tak bych jenom plédoval za to, abychom co nejvíc, a vím, že se snažíme, ale možná ještě se snažme víc, co nejvíc utratit doma. To znamená, nebýt pokladnička pro cizí státy. My jsme bývali zbrojařská velmoc a myslím si, že to vyzbrojování naší armády by mohlo být příležitost se na tu špičku zase vrátit. Čili co jde, utraťme doma našim firmám, protože jsme v tom asi velmi dobří.

A dovolím si jednu reminiscenci. Před 10 lety, paní ministryně, tady stál kolega Chalupa a ten plédoval velmi za armádu a dokonce tady navrhoval, aby se zpátky zaváděla branná výchova a tak dál. A tehdy se velká část tehdejší opozice smála. A já jsem si na to opravdu tentokrát vzpomněl, že to je deset let a představte si, co se za těch deset let změnilo. Už by se dneska asi nikdo nesmál. Děkuju.

MUDr. Miloslav Janulík ANO 2011



