Jelínková (KDU-ČSL): Řekněme si na rovinu, že rodiče čekají, aby už si mohli žádat o ošetřovné

Hezké ještě předpoledne, pane předsedající, paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já už si dovolím také reagovat krátce, protože už tady opravdu mnohé zaznělo. Navážu i na kolegyni, senátorku Chalánkovou. Já to chápu, že je potřeba, tento zákon bych si uměla představit vylepšit ještě z více stran, je tam plno věcí, které by bylo potřeba ve prospěch rodin a rodičů ještě upravit. Nicméně teď přemýšlím opravdu nad tou zárukou toho, že ten zákon opravdu v pátek Poslanecká sněmovna schválí, protože, řekněme si na rovinu, že rodiče čekají a Česká správa sociálního zabezpečení na to, aby vytvořila už ty nové formuláře, na základě toho, co schválíme, aby už si mohli rodiče co nejdříve žádat o uvedené ošetřovné. Takže uvidíme, jak se k tomu vyjádří paní ministryně, jak to vidí i ten legislativní proces, jestli je to touto cestou možné, jak by se to dalo stihnout. Jinak samozřejmě jsme připraveni to podpořit.

Já bych chtěla ještě k tomu zákonu jenom krátce přece jenom připomenout, i když vím, že paní ministryně měla zájem na vylepšení toho zákona, ale nepodařilo se jí to prosadit v rámci vlády. Mrzelo mě, že zaznívalo často jako argument to, že rodiče tohoto ošetřovného zneužívají. Prosím vás, umím si představit možná nějaké jednotlivce, ale neumím si představit, kdo v dnešní době zneužije takovýto instrument, kdy my tyto rodiče stavíme do té pozice. Oni se nás na to neptali, oni v ní být nechtěli. Zrovna rodiče jsou ti, kteří jsou ohroženi opravdu z více stran i výpadky příjmu. Nejenom tím, že jsou zavřené školy, třeba musí tedy volit tuto cestu ošetřovného a starat se o své děti, ale oni jsou ohroženi často i výpadkem svým příjmů kvůli nejistému zaměstnání, jsou ohroženi výpadkem příjmů tím, že třeba oni sami jdou do karantény. Nebo tedy to, co tady zaznělo, že jsou v karanténě jejich děti. Takže nemluvme o tom, že rodiče zneužívají nějakého institutu. Myslím si, že jsou na ně kladeny velké nároky, taky už to tady zaznělo. Nejde jen o hlídání dětí v dnešní době. Dneska jde opravdu o vzdělávání našich dětí, naší budoucnosti. Každá ztráta, každý týden a každý měsíc, s ohledem na jarní vlnu pandemie, si myslím, že jsou obrovské ztráty. Ti rodiče se snaží, seč můžou, dohánět se svými dětmi i výuku, takže jenom toto mě mrzí, že často zaznívalo, nějaká slova o zneužívání tohoto institutu.

Já si počkám, co nám tedy paní ministryně k tomu legislativnímu procesu řekne, jestli bude nějaká záruka, aby opravdu se to v té Poslanecké sněmovně schválilo co nejrychleji, protože opravdu mnoho lidí na to čeká, je to jeden z mála jejich příjmů. O samoživitelkách už asi mluvili všichni, tak nechci si přihřívat polívčičku jenom na tomto tématu, ale je to velká skupina lidí, kteří opravdu nemůžou se spolehnout ani na příjem někoho dalšího v rodině. Takže mysleme na to.

Jinak děkuji za tento návrh zákona, který byl vylepšen především poslaneckými návrhy a změnami, prosím jinak o jeho podporu, ještě se rozhodnu před hlasováním, zda podpořím i ten pozměňovací návrh, nebo pro urychlení jestli pošleme tento zákon ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Děkuji za pozornost.

