Jiří Kobza: Novoroční inventura hoprdoxů

Tak například, když jakýsi pomatený hasič zapálil les na Děčínsku, úřady s gustem vytáhly proti místním trampům, kteří do skalního města jezdí tábořit už 100 let a nic se dosud jejich vinou nestalo. Zrovna tak utáhly otázky pobytu a táboření v lese. Připomíná to ten vtip, jak jeden člověk hledal klíče pod lampou, byť je ztratil o kus dál, kde byla tma, a tak hledal tam, kde je světlo a lépe se tam hledá.

Jako důsledek loňské střelby a vraždění na FF UK se vláda chystá zakázat tlumiče pro krátké zbraně a výrazně zpřísnit sledování legálních držitelů zbraní– včetně domovních prohlídek v případě udání či podezření apod.

Zde je namístě otázka, co zakážou dál? Jako v Německu nože delší sedmi centimetrů nebo sekery, šroubováky, kameny, klacky, prostě cokoliv, čím se dá bodnout nebo praštit? Budou zabavovat náklaďáky a SUV? Držitelé nelegálních zbraní (a že jich tady po válce na Ukrajině jistě bude více než dost), kriminálníci, teroristé a mafiáni můžou jásat, protože opět se sníží obranyschopnost občanů.

V Německu, čerstvě v Magdeburku, ale nejenom tam (v dalších zemích také, například ve Francii, za cudného mlčení či přímého lhaní odpovědné politické reprezentace) probíhá řada útoků migrantů na místní obyvatele, o kterých se jen opatrně zmiňují naše mainstreamová média. Korunu tomu dal poslanec Benda v Událostech, komentářích krátce před Vánoci, který zase blábolil něco o ojedinělých případech a že se nejedná o nějakou systémovou hrozbu, a k mému údivu obhajoval migrační pakt, který nám má vnutit každý rok nejméně 30 000 ilegálních muslimských či afrických migrantů ze západoevropských a jihoevropských zemí. Až jsem čekal, jestli nebude vykládat něco o semknutí a podobné nesmysly, jako po útoku na pařížský hudební klub Bataclan v roce 2015 troubila do světa Merkelová. Argument, že se zde nedějí teroristické útoky, byl opravdu až dětinský. Ono není otázkou, zda, ale kdy přijdou i k nám, až Německo pod tlakem teroru uzavře hranice a džihádisté se začnou usazovat u nás. Redaktorka Kroužková se marně se svazáckou sveřepostí snažila umlčet Tomia Okamuru, když ten poukazoval na to, že se jedná naopak o plošné nebezpečí a vláda musí reagovat zpřísněním zákonů, a především dát policii mandát kontrolovat pohyb migrantů přes naše území a vracet je tam, odkud přišli, jak po tom volá SPD už tolik let od začátku migrační invaze.

Klimatické pomatení. Došlo k zajímavému demagogickému a bezpochyby záměrnému smotání dohromady klimatických změn a ochrany životního prostředí, jehož důsledkem je propaganda, že za klimatické planetární cykly můžou lidmi produkované emise. Hoprdoxem je, že pravda je přesně na opak. Změny teplot předcházejí změnám emisí a lidská činnost má na ně naprosto zanedbatelný vliv. Zato spekulace (šmelina) s emisními povolenkami má na život Evropanů (tedy těch pracujících) naprosto drtivý dopad. Sice povolenky na klima planety nemají žádný vliv, ale dá se na obchodování s nimi, jak to povolila Evropská komise, zázračně zbohatnout. Trumpovo slibované, avizované a již připravené odstoupení od Pařížské dohody je tedy naprosto správný a logický krok. Doufám, že naše nová vláda jej bude následovat.

Když tedy spojíme dohromady očekávané dopady všech hoprdoxů a paktů (migrační pakt, zelený úděl, fiskální pakt a další stovky nařízení a omezení, která chrlí Evropská komise) na státy Evropské unie, je každému, kdo si umí dát věci do souvislostí, jasné, že tohle evropská civilizace nemůže přežít.

Můžeme tedy jen s obavami očekávat, co přinese těch pár týdnů, které zbývají do převzetí moci prezidentem Trumpem v USA 20. 1. 2025 a jak dopadnou parlamentní volby v Německu 23. 2. 2025 pod již nyní deklarovaným heslem „Všichni proti AfD“.