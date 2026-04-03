Jiří Kobza: Pokrytectví dnešní doby si nezadá s goebbelsovskou propagandou nacistů

03.04.2026 22:00 | Komentář
autor: PV

Když se tak dívám s otevřenýma očima, říkám si prostou větu: Tak nevím. A kladu si příhodné otázky: Kolik „metrů“ mají naši „veřejnoprávní novináři“ a propagandisté z plátků jako Seznam zprávy, Novinky, Deník N, Forum 24 atd.? Každému totiž měří jiným.

Foto: Jakub Vosáhlo
Popisek: Jiří Kobza na konferenci GREEN DEAL : Souvislosti a kontext

Schválili nadšeně odtržení Kosova od Srbska, ale odtržení Luhanska a Doněcka od Ukrajiny už nebylo přijatelné. Snahy o odtržení Katalánska od Španělska, utopené v krvi a brutálním násilí také neschvalujeme a o násilí ani muk.

Odřízli jsme se (minulá vláda) od levných a spolehlivých ruských zdrojů nafty a plynu, přiváděných potrubím (jako ekologicky nejčistší formou dopravy), prý protože Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Přešli jsme tedy následně na dražší, ale „demokratické“ dovozy z autoritativního Ázerbajdžánu, u kterého ale najednou nevadí mj., že zaútočil na Arménii a obsadil arménský Náhorní Karabach. No a nakonec kupujeme nejdražší břidličný zkapalněný plyn z USA, dovážený v lodích přes Atlantik, u kterého najednou nevadí míra znečištění prostředí těžbou, zpracováním a dopravou. U USA kupodivu našim aktivistům, či spíše americkým slouhům nevadí, že Američané unesli prezidenta Venezuely a zaútočili bez vyhlášení války na Írán, kde tomahawky zabíjí malé děti po stovkách. Moc rád bych věděl, za jakou cenu ministr Havlíček nakontrahoval americký plyn na příštích 5 let? Lidskoprávní organizace, aktivisté i současná koalice i opozice ve sněmovně najednou oněměli. Zrovna tak Izrael, který cíleně vraždí íránské civilisty, vědce i politiky s celými rodinami, není terčem odsouzení, ani to, kolik lidí již vyhnal z jižního Libanonu a kolik dětí pozabíjeli tam nebo v Gaze.

Nic z toho neřeší české energetické potřeby nejenom nyní, ale ani v budoucnosti, protože klimatické změny nás neminou a je jasné, že budeme v zimě muset více topit a v létě nejspíš chladit. Na to potřebujeme stálé, spolehlivé a hlavně levné zdroje elektřiny. Tedy především mimo dosah spekulantů z lipské burzy a z „evropského jednotného trhu s elektřinou“. V našich podmínkách tyto podmínky splňují pouze dva zdroje energií: jádro a uhlí (kterého ještě máme na 100 let). Zapomeňme na spekulace s OZE, protože v české kotlině moc nefouká a v zimě ani moc nesvítí. No a jak to dopadne, když současně zasvítí i zafouká, jsme viděli vloni, když shořely dráty a třetina Evropy byla bez proudu.

Současná Hladíkova větrníková hysterie, tzv. akcelerační zóny, není nic jiného než další podvod na obce a lidi, aby se větrníkáři dostali snadno ke státním penězům, a je jim jedno, jaké škody na životním prostředí nadělají, jak zaznělo na semináři o energetice v poslanecké sněmovn 31.3.2026.OZE v naší energetické soustavě nadělají víc škody a nákladů na posílení přenosové soustavy, aby vydržela ty náhodné nárazy energie ze zdrojů OZE, než přínosu. Jenže logiku asi v tom, co vidím a slyším, hledám marně.

Mgr. Jana Černochová byl položen dotaz

Vážená paní exministryně

nedávno jste prohlásila, že USA jsou náš největší spojenec. Zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Bělorusko John Coale právě Evropany vulgárně označil za „bandu sr*čů“. Co tomu říkáte, když o Vás takto mluví Váš největší spojenec? Petr Kryl

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

