Jiří Kobza: Pokrytectví dnešní doby si nezadá s goebbelsovskou propagandou nacistů

Schválili nadšeně odtržení Kosova od Srbska, ale odtržení Luhanska a Doněcka od Ukrajiny už nebylo přijatelné. Snahy o odtržení Katalánska od Španělska, utopené v krvi a brutálním násilí také neschvalujeme a o násilí ani muk.
Odřízli jsme se (minulá vláda) od levných a spolehlivých ruských zdrojů nafty a plynu, přiváděných potrubím (jako ekologicky nejčistší formou dopravy), prý protože Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Přešli jsme tedy následně na dražší, ale „demokratické“ dovozy z autoritativního Ázerbajdžánu, u kterého ale najednou nevadí mj., že zaútočil na Arménii a obsadil arménský Náhorní Karabach. No a nakonec kupujeme nejdražší břidličný zkapalněný plyn z USA, dovážený v lodích přes Atlantik, u kterého najednou nevadí míra znečištění prostředí těžbou, zpracováním a dopravou. U USA kupodivu našim aktivistům, či spíše americkým slouhům nevadí, že Američané unesli prezidenta Venezuely a zaútočili bez vyhlášení války na Írán, kde tomahawky zabíjí malé děti po stovkách. Moc rád bych věděl, za jakou cenu ministr Havlíček nakontrahoval americký plyn na příštích 5 let? Lidskoprávní organizace, aktivisté i současná koalice i opozice ve sněmovně najednou oněměli. Zrovna tak Izrael, který cíleně vraždí íránské civilisty, vědce i politiky s celými rodinami, není terčem odsouzení, ani to, kolik lidí již vyhnal z jižního Libanonu a kolik dětí pozabíjeli tam nebo v Gaze.
Nic z toho neřeší české energetické potřeby nejenom nyní, ale ani v budoucnosti, protože klimatické změny nás neminou a je jasné, že budeme v zimě muset více topit a v létě nejspíš chladit. Na to potřebujeme stálé, spolehlivé a hlavně levné zdroje elektřiny. Tedy především mimo dosah spekulantů z lipské burzy a z „evropského jednotného trhu s elektřinou“. V našich podmínkách tyto podmínky splňují pouze dva zdroje energií: jádro a uhlí (kterého ještě máme na 100 let). Zapomeňme na spekulace s OZE, protože v české kotlině moc nefouká a v zimě ani moc nesvítí. No a jak to dopadne, když současně zasvítí i zafouká, jsme viděli vloni, když shořely dráty a třetina Evropy byla bez proudu.
Současná Hladíkova větrníková hysterie, tzv. akcelerační zóny, není nic jiného než další podvod na obce a lidi, aby se větrníkáři dostali snadno ke státním penězům, a je jim jedno, jaké škody na životním prostředí nadělají, jak zaznělo na semináři o energetice v poslanecké sněmovn 31.3.2026.OZE v naší energetické soustavě nadělají víc škody a nákladů na posílení přenosové soustavy, aby vydržela ty náhodné nárazy energie ze zdrojů OZE, než přínosu. Jenže logiku asi v tom, co vidím a slyším, hledám marně.
