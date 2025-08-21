Jiří Paroubek: Kdo nepracuje, musí jít

Vášně mezi lidmi vyvolává, vedle samotné války na Ukrajině i s ní spojená migrační vlna. Většina lidí chápala sebezáchovné chování mnoha Ukrajinců, kteří se nechtěli zapojit do obrany vlasti. Někteří samozřejmě nemohli, jako třeba děti a staří lidé, ale většina je v produktivním věku a je tak jasné, že s konfliktem nechtěli mít nic společného a odmítali být tím jakkoli ohroženi. Málo kdo se jim diví, protože příčiny jejich chování známe a rozumíme jim. Kdo by se chtěl nechat zabít, nebo zmrzačit pro vzdálená území navíc obývané ruskojazyčným obyvatelstvem.
Přesné počty Ukrajinců na našem území neznáme (oficiálně asi 370 tisíc, pravděpodobně však podstatně vic), navíc se neustále mění , protože probíhá každodenní čilý dopravní ruch mezi námi a Ukrajinou. Tam a sem putují stovky, spíš tisíce lidí. Už pohled na takové hemžení vyvolává určité dohady, že Ukrajinci pobírající u nás sociální dávky k tomu pracují a žijí na levnější Ukrajině a sem si jezdí pro podporu a za kamarády anebo za částí rodiny. Hodně Ukrajinců, oficiálně uprchlých před válkou, pak jezdí trávit dovolenou do válečné zóny. Nebude to tím, že milují adrenalinovou turistiku. Mnoho českých občanů to právem štve, ale vládě je to jedno. Její politikou je financovat kde co, jen ne potřeby lidí, kteří si ji že svých daní platí.
Podle údajů vlády v době vrcholící imigrace pobíralo sociální dávky asi čtvrt milionu ukrajinských domácností, v posledním roce to má být už jen 50 tisíc. I když jde o klesající trend, ani to není málo. Současně vládní data hovoří o 150 tisících pracujících Ukrajincích, což je méně než polovina z udávaného celku 370 tisíc žijících na našem území. Pokud tato čísla alespoň řádově odpovídají realitě, pak je u nás nějakých 220 tisíc nepracujících Ukrajinců, z tohoto počtu je asi 50 tisíc dětí. Ve skutečnosti jich bude víc, protože neexistuje evidence všech Ukrajinců, kteří k nám přišli přes Polsko, Německo nebo Slovensko a nikam se nepřihlásili, jen zde setrvávají.
Vláda Petra Fialy tak ignoruje situaci, že na našem území je nejméně 170 tisíc nepracujících Ukrajinců a jen 150 tisíc pracuje. Tento stav je dál neudržitelný. Chápu, že jsme na začátku konfliktu pomohli lidem, kteří nechtěli mít s válkou nic společného, ale už jsou to skoro čtyři roky a je potřeba učinit zásadní rozhodnutí.
Ing. Jiří Paroubek
- Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)
Příští vláda musí konečně říct, že u nás dlouhodobě mohou zůstat jen ti Ukrajinci a jejich nejbližší, kteří zde trvale pracují a platí daně. Anebo, kteří zde navštěvují školy a nichž je předpoklad budoucího zapojení do práce u nás.
Je potřeba ukončit vyplácení sociálních dávek těm, kteří zde nepracují. Pouze rodiny pracujících Ukrajinců mají mít nárok na sociální příspěvky v situaci, kdy není jejich plat dostatečně vysoký, tak jako je tomu u českých občanů.
Je nadále nepřípustné, abychom zde z výsledků naší práce, z našich daní živili tisíce lidí, kteří odmítají mít něco společného s válkou ve vlastní zemi, možná ještě hůř, zalíbil se jim život na českých dávkách a k tomu tu a tam nějaká práce – kšeftík na černo. Nebo tu pracují jen na černo. Tuší vůbec někdo pro kolik z těchto nepracujících lidí je jejich obživou trestná činnost? O všech těchto aspektech vládní statistiky mlčí...
