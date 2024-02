Jiříková (PRO): Za každou úspěšnou ženou stojí její vlastní odvaha, ne tupost

reklama

Už jste si někdy řekli, že svět se v kravskou prdel obrací a zcela pozbyl zdravý rozum? No, já jo. Ausgerechnet poslední dobou mi takové myšlenky šmrdlají v hlavě často.

Vždycky jsem si myslela, že být ženou je skvělá věc. Máme intuici, sílu, empatii, slzy a laní oči, umíme multitasking jako nikdo jiný, a navíc dokážeme přežít i týden, plný hormonálních výkyvů, bez toho, abychom někoho zavraždily (v menopauze se týdny plynule mění na roky a nože před námi nikdo z kuchyně neschovává). A ačkoliv jsem půl pracovního života strávila skoro v čistě pánském klubu, v uniformě a se zbraní za pasem, nikdy, opravdu nikdy jsem se necítila muži diskriminovaná. Proč? Protože jsem věřila, že máme stejné příležitosti, a pokud ne, můžeme za to bojovat.

Až doteď.

Nedávno jsem si uvědomila, že se začínám za to, že jsem žena, stydět. A ne, nemluvím o tom, že 55 plus, to je pěknej hnus, bejvala jsem kus. Mluvím o tych bulatych, jak chleba kulatych babách (přeloženo: úplně blbých ženských), které bůhví proč mluví za nás všechny ostatní:

Adamová a Pekarová ve dvou svetrech

Černochová s tankem v kabelce a stíhačkou na tričku

fanatička made in EU Jourová

jaderná baba Drábová, co senilní nebo infantilní, to přijde na to

politicky momentálně zavostalá Richterová

na Slovensku citlivo vnímajúca Čaputová

jednotka tuposti DPH Remišová

hysterická Kolíková - Mária, ty si ten podvod spáchala!

gaťková Cigániková, čo behá po parlamente bez topánok a v červených majtkách a v neposlední řadě

mladá a krásná Danuše s notýskem, která je parodií na ženy a ženství tak nějak komplexně

A víte, co je nejhorší? Chyba není v nich. Chybou je, že jim dovolujeme za nás mluvit.

Já prostě nechci, aby za mě mluvila krvelačná ministryně války se stíhačkou na tričku a mávající cizí vlajkou. Červená, modrá a bílá, jsou barvy země mé... jsme se učili zpívat už v první třídě. Když slyším naši hymnu, mám husí kůži a slzy v očích. A nejsem sama, kdo cítí hrdost na to, odkud pocházím. Jsem Ostravačka do morku kostí, miluji svou zem, vlast a rodinu a nikdy, ale opravdu nikdy, bych se nezaprodala cizím zájmům ani tak blbým gestem, jako je nápis na tričku. Já naopak dvacet let sloužila téhle zemi a každičký den si oblékala uniformu se státním znakem. A nosila jsem ji ráda, s respektem a hrdostí.

Kdysi kdosi řekl, že největší revoluce se neodehrávají na bitevních polích, ale v srdcích a myslích žen, které se odmítají podrobit. Pojďme na to! Já jsem PRO.

