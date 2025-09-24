Jirsa (ODS): Chci poukázat na znepokojivý vzorec

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, kolegyně, kolegové,
víte, že moc nemluvím, tak mi dovolte krátkou poznámku nadčasovou k tomu, co se děje v České televizi. Generální ředitelé by přece měli být profesionálové, kteří jsou schopni nést tíhu kritiky i politických tlaků. Ale já bych upozornil na takový trend, že jejich případné odvolání následují potom soudní spory.
Je to trend, který se opakuje. Poslední z ředitelů Jan Souček byl generálním ředitelem od října 2023. Jeho krátké působení skončilo neslavně odvoláním Radou České televize v květnu 2025. A místo toho, aby pan ředitel přijal odpovědnost za své manažerské nedostatky, rozhodl se pro soudní spor. Jeho žaloba napadá samotné odvolání, a dokonce požaduje doplacení roční odměny. To znamená, že to odhaluje, že pro něj ta funkce nebyla službou televizi, ale prostředkem k osobnímu obohacení.
Nicméně Petr Dvořák vedl televizi 12 let, od roku 2011 do roku 2023. Jeho odvolání a odchod z funkce provází podobný skandál, kdy se rozhodl pro právní kroky kvůli nevyplacení bonusů. Za zmínku stojí, že celou situaci s bonusy začal řešit až poté, co prohrál volbu právě s ředitelem Součkem.
Stejná věc byla s ředitelem Jiřím Balvínem, ten vedl televizi mezi lety 2002 a 2003. Opět se soudil o své odvolání, až soud musel rozhodnout, že bylo platné.
Já tím chci poukázat na znepokojivý vzorec, kdy generální ředitelé České televize, místo toho, aby odešli s hlavou vztyčenou, se uchylují k právním sporům a soudí se o své odvolání, o bonusy, o peníze, což podle mého názoru podrývá důvěryhodnost v tuto instituci.
Děkuji za pozornost.
