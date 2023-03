Juchelka (ANO): Vládní koalice chce Radu České televize i Českého rozhlasu držet v klinči

reklama

Já děkuji moc, paní předsedající. My už se dnes budeme ve 13 hodin scházet počtvrté mimořádně na schůzi Sněmovny ohledně malé novely zákona o České televizi a Českém rozhlase. Tak strašně je to nutné projednat, že už vládní koalice si počtvrté vzala mimořádnou schůzi Sněmovny. Proč? Je to jednoduché. 7. 6. je volba generálního ředitele České televize a je potřeba tam doplnit radní z patnácti na osmnáct, aby ta volba generálního ředitele proběhla hladce v režii této vládní koalice. Anketa Jakou školní známkou hodnotíte prezidentství Miloše Zemana? 1 19% 2 59% 3 6% 4 8% 5 8% hlasovalo: 21215 lidí

My samozřejmě máme tady s tímto zákonem problém právě z toho důvodu, že to rychlé projednávání směřuje k tomu jednomu jedinému, a to uzurpovat moc, sedm miliard korun a vládu a veškeré věci a dění, které ve veřejnoprávních médiích bude do budoucna dít. Česká televize má v tuto chvíli patnáct radních. To zvýšení na osmnáct má jeden jediný cíl, a to, aby ta drtivá většina radních potom si generálního ředitele zvolila podle toho jména, které vládní koalice vybere, a prozatím, poněvadž to není možné, asi tam nemají takový počet hlasů, já nevím, a víme už, že v minulosti tato vládní koalice zpolitizovala Radu České televize tím, že volila radní veřejnou volbou a ne tajnou, tak jako třicet let se tomu v této ctěné Poslanecké sněmovně dělo, tak samozřejmě ten cíl je jediný a my dneska právě ve 13 hodin máme tady tento bod zařazen napevno znovu, jak říkám, již počtvrté.

A s tím souvisí i mé navrhované body, poněvadž vládní koalice už dvakrát neschválila zprávy o činnosti České televize na volebním výboru, a to z důvodů, které jsou dle mého názoru nesmyslné, jednou kvůli tomu, že tam byla věta o tom, že všechno kromě toho, jakým způsobem vystupovala a kolikrát jedna opoziční strana ve zpravodajských pořadech před volbami a všechno to bylo samozřejmě dokázáno parametrickými daty, která dělá nezávislá mediální agentura, tak kvůli tomu, tady této maličkosti, jedné větě, nebyla ta - tuším - stopadesátistránková zpráva schválena a po druhé nebyla schválena ta stopadesátistránková zpráva ne proto, že by byla špatná, protože by v ní bylo něco mimo, něco, co by vystupovalo z té činnosti České televize, tak jak jí známe, ale tím důvodem bylo, že Rada České televize neschválila v plné výši bonus generálnímu řediteli.

A toto byl ten důvod neschválit zprávu o činnosti České televize, poněvadž tam prý bylo málo radních. Takže tady tyto zástupné problémy vedly k tomu, že tady máme dvě neschválené zprávy České televize, no a když to dáme dohromady a shodou okolností by prostě a jednoduše neprošla ta malá novela zákona o České televizi, tak si dává jako pojistku tato vládní koalice ještě tu, že pokud podle zákona se neschválí dvě zprávy České televize, a to touto ctěnou Sněmovnou, tak samozřejmě rada může skončit do jednoho jako celek, anebo můžeme samozřejmě odvolat jenom ty radní, kteří jsou vládní koalici nepohodlní, a může si tam dovolit své vlastní radní tak, aby měla většinu právě při volbě generálního ředitele.

Tak jednoduché to je, když o tom v tuto chvíli člověk zapřemýšlí, tak opravdu vliv a moc, kterou vládní koalice se snaží svou stoosmičkou prosazovat právě proti duchu nějakých demokratických hodnot, tradic, které tady v Poslanecké sněmovně máme, jako je například volba radních, jakým způsobem se snaží šlapat po médiích veřejné služby, jakým způsobem, řekl bych, Radu České televize, ale i Českého rozhlasu chce držet v klinči, tedy tímto novým zákonem, tak mi to skutečně nepřipadá správné a já bych byl moc rád, kdybychom zařadili tady tyto dvě zprávy o činnosti České televize - a už to tady avizoval vaším prostřednictvím i pan poslanec Jakob, a to je, že aby tady tato má podezření vzala za své, tak abychom tady tyto dvě zprávy schválili ještě předtím, než dojde k samotné mimořádné schůzi Sněmovny ohledně malé novely zákona o České televizi ve 13 hodin.

Tak bych chtěl zařadit tady tyto dvě zprávy, vážená paní předsedající, ještě před ten bod, který máme napevno zařazen ve 12 hodin, a to je zmrazení platů ústavních činitelů, abychom tam tyto dvě zprávy zařadili, abychom je rychle projednali v Poslanecké sněmovně, aby ta podezření jednoduše zmizela, že nechceme jako pojistku tady tyto dvě zprávy mít na odvolání rady, na dovolení si nových radních, kteří potom budou těmi poslušnými radními, aby zvolili toho správného generálního ředitele, tak bych je chtěl zařadit právě na dnešní den, to znamená, na pátek 10. 3. a může to být klidně na pevný čas, a to v 11.40 hodin, kde nám stačí skutečně deset nebo dvacet minut na to, abychom mohli tyto - obě - dvě zprávy, tak jak avizuje vládní koalice, že tady tyto pohnutky nemá, schválit a tím jednou provždy je smazat z povrchu zemského. Moc prosím o zařazení a moc prosím Poslaneckou sněmovnu, aby je schválila. Děkuji.

