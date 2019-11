Juránek (KDU-ČSL): Fond rozvoje bydlení bude účinný, jen když bude alespoň dvojnásobný

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, paní ministryně.

Já jsem velice rád, že tento zákon vznikl, protože v okamžiku, kdy se rozhodnete stavět bydlení, nebo nějakým způsobem zajišťovat bydlení pro obec a vlastně pro lidi, kteří to nejvíce potřebují, tak se dostáváte do situace, že k tomu musíte vynaložit mnoho prostředků, které zároveň potřebujete například na parkování, na další komunikace a na další vybavení tohoto prostoru tak, abyste splnili všechny podmínky.

Proto tento zákon jde správným směrem a já jsem rád, že tady ten zákon je. To zastropování 70 % si docela dobře neumím představit, protože při praktických záležitostech, které se toho týkají, tak nikdy neodhadnu, jestli potřebuji 30 nebo 35 % na to, abych konkrétní sídliště dovybavil. A v jiných případech se budu blížit zase 100 % a tam zcela určitě těchto 70 % dodržím.

Co se však týká připomínky, kterou řekl přede mnou, prostřednictvím předsedajícího, kolega Adamec, to je bohužel ta nejpodstatnější část. Fond rozvoje bydlení bude účinný jenom tehdy, pokud bude alespoň dvojnásobný, než je v současné době. To znamená, je to zatím jenom taková částečná pomoc ve velmi malém prostoru. Jenom pro ukázku chci říct, že v rámci jedné městské části v Brně, když jsme dávali dohromady sídliště o pěti tisících obyvatelích, tak jsme na to spotřebovali dotace ve výši 1,2 mld. korun. To znamená - a to je jenom pětitisícové sídliště - a když si vezmu, že třeba takovou záležitost, jaká se dělala tam, bychom potřebovali v Praze udělat na Jižním Městě, tak si neumím představit, že tento fond by v tomto rozsahu a v tomto místě pomohl. Proto uvítám každou korunu navíc v rozpočtu pro fond rozvoje bydlení.

Ing. Stanislav Juránek KDU-ČSL



