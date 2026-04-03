Jurečka (KDU-ČSL): Klidně ať vydávají letáčky, jak jsou úžasní, ale ať nelžou

Ministři zřejmě dostali za úkol na sítě vydat chvalozpěvy sami na sebe, akorát už jim zapomněli říct, aby v nich nelhali! Můžete se schválně přihlásit vy, komu tato vláda v minulých týdnech zvýšila rodičák? O nikom nevím. Naopak na pondělním zasedání vlády lidovecký návrh na jeho zvýšení odmítli.
Stejně tak odmítli flexibilnější čerpání rodičáku, otcovské nebo prodloužení ošetřovného, které jsme jako lidovci také navrhli. Tím je asi splněn bod 11 na tomto seznamu - podpora rodin a ochrana dětí...
A výborný je i bod 3 zvýšení platů. Myslí se tím ty platy, na které vláda nedala peníze a pokud to nedoplatí obce nebo kraje, tak lidem přijde úplně stejná výplata, protože jim poškrtají odměny? Přečíst si o tom můžete ZDE.
Nebo změny valorizace důchodů. Tím je asi myšleno prohlášení, že nad valorizacemi se, jak říká pan ministr Juchelka s paní ministryní Schillerovou, „zavřela voda“? A mohl bych pokračovat...
Klidně ať vydávají letáčky, jak jsou úžasní. To mi nevadí. Ale nejdřív taky musí něco skutečně odpracovat safra!
