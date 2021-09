Jurka (ODS): Projekt má pomoci s prvními podnikatelskými kroky

reklama

Motivaci k prvním podnikatelským krokům mohou získat čilí mladí lidé, kteří by se stali součástí projektu, nad kterým uvažuje město Vyškov. Anketa Co chcete od příští vlády nejvíc? Modernizaci země 2% Víc peněz a osobní prosperitu 2% Svobodu podnikání 5% Demokracii 9% Bezpečnost 82% hlasovalo: 2223 lidí

Ve městě by mohlo výhledově vyrůst pracoviště, které by podporovalo začínající podnikatele. „Šlo by o lokální komunitní buňku, ve které mladý člověk překoná po čáteční obavy a získá odvahu, vytvoří si síť vztahů a kontaktů a ověří si, zda má jeho nápad reálný základ a potenciál. Jde také o to, aby místní podnikavci se svými záměry neodcházeli do větších měst, abychom je u nás udrželi. Podpora lokálních podnikatelů je pro nás důležitá. Do projektu bychom šli za účasti Jihomoravského kraje,“ zmínil starosta Vyškova Karel Jurka s tím, že pokud bude v jednotlivých jihomoravských městech zájem, velkou část bude financovat právě kraj.

Právě proto na radnici přivítal krajského radního pro vědu, výzkum, inovace a IT Jiřího Hlavenku. Projednali možnosti podpory projektu pro začínající podnikatele. „Mladým firmám se daří zejména v Brně, které dnes platí za technologické centrum. Nás ale mrzí, že další jihomoravská města v tomto směru trochu zaostávají. Určitě se v nich najde místo, kde se mohou mladí podnikavci scházet, kdy přidano u hodnotou bude právě výchova a odborná podpora v daném odvětví. Šlo by o prostor k setkávání, který by město zaštítilo,“ řekl radní Hlavenka.

Spektrum oborů může být široké. „My k zájemcům dostaneme podnikatelské návody. Vznikl by projekt několika měst a Jihomoravského kraje, cílem je, aby se na území města vytvářelo podhoubí mladých firem,“ poznamenal krajský radní.

Než se v roce 2009 stal uvolněným místostarostou, nynější starosta Jurka podnikal. „Zavedení živnostníci asi těžko podobnou novinku využijí, ale třeba když jsem já ve svých dvaadvaceti letech zakládal firmu, příliš jsem toho o podnikatelské sféře nevěděl. Všechno jsem si musel obejít a zjistit,“ vzpomíná starosta Vyškova.

Psali jsme: Jurka (ODS): Vyškov pošle obcím postiženým tornádem milion korun Jurka (ODS): Opravdu není na řidiči, aby si vybíral, kde bude předpisy dodržovat a kde nikoliv Jurka (ODS): Základní škola má halu dostat zpět na konci léta Jurka (ODS): Vyškov patří mezi málo měst, které si poradí bez půjček a úvěrů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.