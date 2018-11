KDU-ČSL: Vedení kraje prosadilo unáhlený a neprůhledný prodej Buchtova kopce

„Prodej provází diletantismus. Minule byla soutěž zrušena na základě nesrozumitelných kritérií, ale nová kritéria nebyla formulována. Těsně před jednáním tak došly další tři nabídky, s nimiž byli zastupitelé seznámeni mailem, bez podkladů a vyjádření právníků. Nakonec ani nevyhrála nejvyšší cena, protože kupec prý nesložil jistinu – ale tu po něm přitom nikdo nechtěl,“ uvedl zastupitel Čeněk Jůzl s tím, že ideální by byla obálková metoda.

Jenže to vedení kraje odmítlo, stejně jako návrh Jůzlova kolegy Jaromíra Kaliny, aby byly všechny došlé nabídky seřazeny podle nabízené ceny. „To je podle mě jediný možný postup, proto navrhuji požádat o přestávku, aby se vše připravilo,“ řekl Kalina. Jeho návrh ale neprošel, a zastupitelé tak většinově schválili kupce, který nepodal nejvyšší cenu.

Z dalších témat se pak například Vít Kaňkovský zajímal o to, zda je navržený způsob podpory praktických lékařů efektivní a dostačující. Také apeloval na koordinaci boje s kůrovcem s ostatními kraji a se státem. Jaromír Kalina kromě kůrovce připomněl také nutnost krizového scénáře - pokud by se v zimě prohloubil deficit vláhy a na jaře by kolabovalo zásobování pitnou vodou. „Sucho pokračuje. Proto je třeba řešit propojení nádrží a revitalizaci přítoků. Chtělo by to větší informovanost zastupitelů, případně seminář,“ uvedl.

Ing. Jaromír Kalina KDU-ČSL



autor: PV