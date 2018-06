Kabourková: Zhrzený europoslanec, totalitní generál a neúspěšný místopředseda

Europoslanec Kohlíček, který se do Evropského parlamentu dostal jen díky úmrtí Ransdorfa a Josef Skála, který neobhájil svoji funkci místopředsedy KSČM na sjezdu, se rozhodli zničit, co se dá. Dohoda o toleranci vlády KSČM je pro ně důvodem pošpinit cokoli. Nerespektují přání občanů, ani vlastních voličů a snaží se rozbít možné prosazení jednotlivých bodů z programu KSČM, které hnutí ANO začlenilo do programového prohlášení vlády. Pokud vláda nedostane důvěru, může následovat třetí pokus o složení vlády, či mimořádné volby. Pokud se stát ocitne díky takovýmto lidem v rozpočtovém provizoriu, patrně nedojde k naplnění slibů, což se může týkat např. navýšení důchodů, zvýšení platů zdravotních sester, financí pro školství a sport atd. ANO jasně vyhrálo podzimní parlamentní volby. I dnes je na špici volebních preferencí. Pokud by došlo k předčasným parlamentním volbám bude ANO se vší pravděpodobností opět jejich vítězem. A jsme zase na začátku. Proto nenaslouchejme pseudoradám zhrzených funkcionářů KSČM, jako jsou Skála, Kohlíček a Vacek.

Markéta Kabourková BPP

V roce 2018 kandiduji do Senátu - volební obvod č.74 Karviná

