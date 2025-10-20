Kalousek: Já si opravdu připadám jako v blázinci

20.10.2025 15:14 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na odmítání pětikoalice zaslat návrh státního rozpočtu do sněmovny

Kalousek: Já si opravdu připadám jako v blázinci
Foto: Interview ČT24
Popisek: Miroslav Kalousek

Sněmovna bude ustavena 3. listopadu a je v zájmu české ekonomiky a nás všech, aby ihned začala projednávat návrhy státního rozpočtu a rozpočtu SFDI. Tyto návrhy nemůže do sněmovny předložit nikdo jiný, než vláda. Návrh státního rozpočtu však vláda předložila pouze bývalé sněmovně, takže nová sněmovna ho projednávat nemůže, návrh SFDI v rozporu se zákonem vláda nepředložila nikomu, dokonce ho dosud neschválila.

Anketa

Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?

85%
11%
4%
hlasovalo: 16694 lidí

Takže opravdu tady bude sněmovna celý listopad a prosinec čekat, jestli se vláda “začne bavit” o tom, zda splní svou zákonnou povinnost a vykoná práci, kterou už měla udělat a nikdo jiný ji vykonat nemůže?

Vážení Petře Fialo, Víte Rakušane, Vlastimile Válku, Marku Výborný. Pokud sněmovna po svém ustavení nebude mít k dispozici návrhy rozpočtů, o kterých by mohla jednat, pak vaší vinou bude zbytečně zastaven rozpočtový proces, který by měl být vzhledem k aktuálnímu datu co nejrychlejší. To už by bylo neplnění zákonných povinností, které by mělo velmi blízko k sabotáži.

Osobně vás všechny znám, měl jsem tu čest s vámi spolupracovat a stále nevěřím, že byste toho byli schopni. Chyby děláme všichni a názory můžeme mít různé. Úmyslně škodit vlastní zemi bychom ale neměli nikdo.

Ing. Miroslav Kalousek

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Kalousek: Turkova kauza je podivná, ač není vhodný kandidát. Nevím, kam jde TOP 09
Kalousek: Zvyšování deficitů není ospravedlnitelné
Kalousek: Já se za ten názor nestydím
Kalousek: Jako když mluvíte do zdi

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Kalousek , státní rozpočet

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Bylo by nezaslání návrhu státního rozpočtu do Poslanecké sněmovny neplněním zákonných povinností, majícím velmi blízko k sabotáži?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Martin Kupka byl položen dotaz

Uvažujete, že byste nahradil Fialu?

A jaký je váš názor na zachování koalice SPOLU? Jste pro nebo proti?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Netrénovat na minulé války - Armáda ČR musí sledovat trendy

9:15 Vích (SPD): Netrénovat na minulé války - Armáda ČR musí sledovat trendy

Válečný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou není jen tragédií pro zúčastněné, ale také nejrozsáhlejším …