Kalousek: Já si opravdu připadám jako v blázinci

Sněmovna bude ustavena 3. listopadu a je v zájmu české ekonomiky a nás všech, aby ihned začala projednávat návrhy státního rozpočtu a rozpočtu SFDI. Tyto návrhy nemůže do sněmovny předložit nikdo jiný, než vláda. Návrh státního rozpočtu však vláda předložila pouze bývalé sněmovně, takže nová sněmovna ho projednávat nemůže, návrh SFDI v rozporu se zákonem vláda nepředložila nikomu, dokonce ho dosud neschválila.
Takže opravdu tady bude sněmovna celý listopad a prosinec čekat, jestli se vláda “začne bavit” o tom, zda splní svou zákonnou povinnost a vykoná práci, kterou už měla udělat a nikdo jiný ji vykonat nemůže?
Vážení Petře Fialo, Víte Rakušane, Vlastimile Válku, Marku Výborný. Pokud sněmovna po svém ustavení nebude mít k dispozici návrhy rozpočtů, o kterých by mohla jednat, pak vaší vinou bude zbytečně zastaven rozpočtový proces, který by měl být vzhledem k aktuálnímu datu co nejrychlejší. To už by bylo neplnění zákonných povinností, které by mělo velmi blízko k sabotáži.
Osobně vás všechny znám, měl jsem tu čest s vámi spolupracovat a stále nevěřím, že byste toho byli schopni. Chyby děláme všichni a názory můžeme mít různé. Úmyslně škodit vlastní zemi bychom ale neměli nikdo.
