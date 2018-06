Kaňkovský (KDU-ČSL): Pokud se ekonomice daří, musí na tom mít profit i senioři

Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se ve třetím čtení vyjádřil ještě k dalším pozměňovacím návrhům, které jsme za klub KDU-ČSL společně s kolegyní Pavlou Golasowskou předložili ve druhém čtení a doplňují už ty, které kolegyně Golasowská tady zmiňovala. Pozměňovací návrhy, o kterých se nyní zmiňuji, jsou v hlasovací proceduře pod písmenem D.

Celkem se jedná o tři návrhy, dva návrhy se týkají minimální doby účasti na důchodovém pojištění, která je nutná pro přiznání starobního důchodu. My vnímáme, že věk, kdy je člověk schopen naplno pracovat, má u některých občanů své limity a ty limity můžeme různě rozdělit: zdravotní, fyzické, mentální, emoční, ale je potřeba se bavit i o limitech sociálních, např. s přibývajícím věkem stoupá potřeba u některých osob starat se o své starší, nemocné příbuzné, a tudíž není pro ně možné pracovat naplno.

Čím dál více se také potýkáme s problémem zaměstnanosti lidí 55+, a to zejména těch, kteří mají zdravotní limity a přitom jim není přiznána invalidita nebo je jim přiznána invalidita pouze prvního stupně. A s tímto problémem se setkáváme i v současnosti, přestože je enormně nízká nezaměstnanost. A v době recese, a přiznejme si, že už nyní ekonomika trochu chladne, tak se ten problém ještě znásobí. U těchto lidí pak dochází často k situaci, kdy jim schází rok, dva nebo pět do naplnění minimální doby účasti na důchodovém pojištění a tady je třeba říci, že současná hranice 35 let, ke které jsme se propracovali, je v rámci Evropské unie i mimo členských států Evropy ojedinělá. Pouze Bulharsko má tuto hodnotu na 40 letech. Jinak se to pohybuje v mnohem nižších dimenzích.

Jsme přesvědčeni, že je třeba minimální dobu pojistného snížit, a proto navrhujeme, aby nárok na starobní důchod vznikl pojištěnci už tehdy, jestliže byl účasten důchodového pojištění nejméně 25 let nebo variantně 30 let. Jak tady řekl pan ministr, tohle je poměrně zásadní změna. My ji vnímáme v tuto chvíli hlavně jako apel na ministerstvo k té už tady mnohokrát zmiňované důchodové reformě, nicméně je to problém, který trápí celou řadu našich občanů.

Ten další návrh je veden snahou ocenit ženy-matky, navazuje to na pozměňovací návrhy, které jsme představili a už o nich tady dneska hovořila kolegyně Pavla Golasowská, které řádně vychovávaly své děti, tedy nové daňové poplatníky této země. Zde navrhujeme, aby se snížila věková hranice odchodů do důchodu u žen-matek, a to v postupně sestupném trendu podle počtu vychovaných dětí.

Závěrem bych shrnul postoj poslaneckého klubu KDU-ČSL k vládou předložené novele. KDU-ČSL jednoznačně vítá navrženou novelu v tom ohledu, že pokud se ekonomice České republiky daří, tak na tom musí mít profit i naši senioři.

To znamená, my vítáme to, že se našim seniorům v době, kdy je ekonomická kondice České republiky dobrá, navýší penze. Tady bych si jenom dovolil poznamenat, že u KDU-ČSL to není krátkodobý postoj. Byla to KDU-ČSL, která společně s ČSSD prosazovala navyšování penzí už v minulé vládě. Bohužel v minulé vládě nebyl vždy stejného názoru tehdejší ministr financí Andrej Babiš, který před dvěma roky, kdy se jednalo v létě o navýšení penzí, dvakrát navýšení penzí na vládě zablokoval a až napotřetí došlo ke shodě. Nyní se zdá, že si pan premiér uvědomil, že si naši senioři skutečně navyšování penzí zaslouží, a já tuto změnu jeho postoje oceňuji a doufám, že i ta dnes tady několikrát zmiňovaná důchodová reforma bude jak péčí nového pana ministra Petra Krčála, tak i péčí celé vlády skutečně naplněna a že si napříč stranami sedneme k těm zásadním změnám v důchodovém systému České republiky, protože všichni víme, že současný důchodový systém je dlouhodobě neudržitelný.

Závěrem vás chci, milé kolegyně, vážení kolegové, požádat o podporu našich pozměňovacích návrhů pod písmeny B, to jsou ty, které představila kolegyně Golasowská, a pod písmenem C, které jsem načetl ve druhém čtení já. Děkuji vám za pozornost.