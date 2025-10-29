Kavij (KSČM): Kdo podle agenta Pávka vědomě lže

29.10.2025 14:02 | Komentář

Další státnický projev agenta Pávka přednesený v den výročí vzniku samostatné československé republiky máme za sebou.

Kavij (KSČM): Kdo podle agenta Pávka vědomě lže
Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Kladl nám v něm na srdce „být s našimi spojenci vojensky natolik silní, abychom Rusko, i kteréhokoli jiného možného agresora, včas od jeho záměru odradili, jinak snadno přijdeme i o to cenné, co jsme investovali do škol, zdravotnictví, dálnic, bydlení, energetiky i dalších oblastí“.

Hlavně mějme ale na paměti, že „pokud někdo tvrdí, že nám nic nehrozí, že není nutné posilovat bezpečnost a obranu, občanskou informovanost, připravenost a odolnost, že není nutné bránit se před hybridními útoky nebo řízeně manipulovaným obsahem na sociálních sítích pak vědomě lže“. Alespoň tak zněla slova agenta Pávka z Pražského hradu, kde se před 35 lety natrvalo usadila pravda a láska.    

Nebo snad nemá Kolářova loutka - generál Pavel - lákající voliče v době své prezidentské kandidatury na slogan „Vraťme Česku řád a klid“ pravdu?

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KSČM , Kavij

autor: PV

Zuzana Majerová byl položen dotaz

Potraviny

Dobrý den, v tomto vašem článku (https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Majerova-Trikolora-Doposud-jsme-zili-v-loupezivem-systemu-781696) mě zaujala poslední věta, kde píšete: ,,Pak se vrhneme na potraviny... Kaufland a spol. se mají na co těšit. " Můžete to prosím rozvést? Co pře...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kombinace potravin pro tělo naprosto nevhodnéKombinace potravin pro tělo naprosto nevhodné Zmrazení a následné opečení chleba mění jeho glykemický indexZmrazení a následné opečení chleba mění jeho glykemický index

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Pelc (Přísaha): Pirátské sliby chyby

15:05 Pelc (Přísaha): Pirátské sliby chyby

Komentář k článku iDnes s titulkem „Žádná účetní chyba. Hřibovy odměny byly porušením zákona, mají j…