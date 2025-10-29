Kavij (KSČM): Kdo podle agenta Pávka vědomě lže

Kladl nám v něm na srdce „být s našimi spojenci vojensky natolik silní, abychom Rusko, i kteréhokoli jiného možného agresora, včas od jeho záměru odradili, jinak snadno přijdeme i o to cenné, co jsme investovali do škol, zdravotnictví, dálnic, bydlení, energetiky i dalších oblastí“.
Hlavně mějme ale na paměti, že „pokud někdo tvrdí, že nám nic nehrozí, že není nutné posilovat bezpečnost a obranu, občanskou informovanost, připravenost a odolnost, že není nutné bránit se před hybridními útoky nebo řízeně manipulovaným obsahem na sociálních sítích pak vědomě lže“. Alespoň tak zněla slova agenta Pávka z Pražského hradu, kde se před 35 lety natrvalo usadila pravda a láska.
Nebo snad nemá Kolářova loutka - generál Pavel - lákající voliče v době své prezidentské kandidatury na slogan „Vraťme Česku řád a klid“ pravdu?
Mgr. Miroslav Kavij
