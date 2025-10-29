Trikolora: Rozsudek nad Bednářovou potvrzuje návrat naší země do totality

Jsme svědky naprostého selhání justice. Takhle nejedná nezávislá justice, nýbrž justice zcela závislá na politickém režimu, který tu nastolila Fialova vláda. Nezbývá proto než konstatovat, že moc výkonná a moc soudní nás ruku v ruce vrátily zpátky do totality.
Autor skandálního znaleckého posudku Jan Šír by měl být okamžitě vyškrtnut ze seznamu soudních znalců a soudci, kteří se na skandálním rozsudku podíleli, by za své naprosté selhání měli být vysvlečeni z talárů.
Trikolora pověřuje svoji předsedkyni Zuzanu Majerovou, aby ve věci skandálního rozsudku nad Martinou Bednářovou při první možné příležitosti interpelovala nového ministra spravedlnosti a vyzvala jej, aby k dané věci zaujal stanovisko.
autor: PV