Trikolora: Rozsudek nad Bednářovou potvrzuje návrat naší země do totality

29.10.2025 16:04 | Komentář

Trikolora považuje rozsudek nad učitelkou Martinou Bednářovou za naprosto skandální, neboť zcela popírá ústavou zaručenou svobodu slova.

Trikolora: Rozsudek nad Bednářovou potvrzuje návrat naší země do totality
Foto: Trikolora
Popisek: Trikolora - logo

Jsme svědky naprostého selhání justice. Takhle nejedná nezávislá justice, nýbrž justice zcela závislá na politickém režimu, který tu nastolila Fialova vláda. Nezbývá proto než konstatovat, že moc výkonná a moc soudní nás ruku v ruce vrátily zpátky do totality.

Autor skandálního znaleckého posudku Jan Šír by měl být okamžitě vyškrtnut ze seznamu soudních znalců a soudci, kteří se na skandálním rozsudku podíleli, by za své naprosté selhání měli být vysvlečeni z talárů.

Trikolora pověřuje svoji předsedkyni Zuzanu Majerovou, aby ve věci skandálního rozsudku nad Martinou Bednářovou při první možné příležitosti interpelovala nového ministra spravedlnosti a vyzvala jej, aby k dané věci zaujal stanovisko.

Psali jsme:

Štěpánek (Trikolora): Přesně takhle to novinářští šmejdi dělají
Koudelka (Trikolora): Středoevropská naděje
Majerová (Trikolora): Prosazujeme revizi pobytu Ukrajinců v ČR
Koudelka (Trikolora): Rozsudek nad učitelkou Bednářovou nás vrací do minulosti

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Bednářová , trikolora

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Je rozsudek nad Martinou Bednářovou útok na svobodu slova?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Jinde na netu:

Zmrazení a následné opečení chleba mění jeho glykemický indexZmrazení a následné opečení chleba mění jeho glykemický index Jedno vejce pro zdravé srdceJedno vejce pro zdravé srdce

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Farský (STAN): Potřebujeme více spolupráce, méně překážek mezi státy

17:03 Farský (STAN): Potřebujeme více spolupráce, méně překážek mezi státy

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke spolupráci a vývoji v Evropské unii.