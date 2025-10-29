Ne, do zbraní ne! Rajchl zničil Pavlův sváteční projev

V úterý 28. října, kdy si připomínáme den vzniku samostatného Československa, se tradičně předávají státní vyznamenaní. Letos byli mezi oceněnými například herec a scenárista Zdeněk Svěrák, tenistka Martina Navrátilová nebo zesnulá jaderná fyzička Dana Drábová a řada dalších.
V projevu, který prezident Petr Pavel směřoval národu, se věnoval zejména tématům svobody a demokracie. „Stále toužíme žít ve svobodě, v bezpečí, spravedlnosti a usilujeme o naplnění vlastního štěstí. Jsem vděčný za to, když mohu před vámi všemi říct, že naše republika taková je. Demokratická – bezpečná a suverénní,“ uvedl mimo jiné s tím, že bezpečnost a demokracie není pro část světa samozřejmostí, a tak bychom si toho měli vážit.
Pavel se věnoval i nedávným parlamentním volbám, kde ho potěšila vysoká účast voličů a také kroužkování mladých politiků. Největší část projevu ale Pavel směřoval na geopolitické otázky a zejména příslušnost Česka k Západu a to prostřednictvím EU a NATO.
Načež přišlo strašení Ruskem a potřeba zbrojení v rámci Severoatlantické aliance. „Rusko nejen v uplynulém roce vynaložilo obrovské prostředky na zbrojení a my musíme počítat s tím, že se nepřipravuje na mírovou budoucnost. Spíše naopak. Proto musíme být s našimi spojenci vojensky natolik silní, abychom Rusko, i kteréhokoli jiného možného agresora, včas od jeho záměru odradili,“ uvedl prezident.
Kdo říká opak, je podle Pavla lhář. „Pokud někdo tvrdí, že nám nic nehrozí, že není nutné posilovat bezpečnost a obranu, občanskou informovanost, připravenost a odolnost, že není nutné bránit se před hybridními útoky nebo řízeně manipulovaným obsahem na sociálních sítích, pak vědomě lže. A pokud si budeme lhát teď, zaplatíme v budoucnu vysokou cenu,“ varoval Pavel.
Právě tuto část projevu prezidenta ostře kritizuje Jindřich Rajchl, podle nějž šlo o militantní projev plný strašení.
JUDr. Jindřich Rajchl
„Včera na Hradě zazněl bezduchý militantní projev, jehož jedinou náplní byla až křečovitá snaha o vyvolání strachu z války, jež nám reálně nehrozí, avšak dokonale slouží jako záminka k bezuzdnému utrácení peněz z našich daní na zbraně, které nám ani bezpečí ani prosperitu nepřinesou. Odmítám se tomuto všudypřítomnému zastrašování podřídit. Nepodlehl jsem mu v době covidové a nehodlám mu podlehnout ani nyní,“ vzkázal Rajchl, že se strašení nepodvolí.
To, že by Rusko zaútočilo na Evropu, je totiž podle Rajchla očividný nesmysl, nepodložený žádnými fakty. „K tomuto postoji mě nevede slepá iracionální víra v něčí slova či sliby, nýbrž prostý fakt, že tempo, jímž v současné době postupuje ruská armáda na Ukrajině by přineslo obsazení celého jejího území za 108 let,“ spočítal Rajchl.
Válka podle něj nikdy neskončí kapitulací a dobytím Ukrajiny, ale u jednacího stolu, kde zasedne Donald Trump a Vladimir Putin. „Může se nám to nelíbit, můžeme proti tomu i protestovat, ale to je asi tak to jediné, co proti tomu můžeme dělat. Nedokážu odhadnout, zda tento moment nastane za měsíc, za rok nebo za dva. Co ale vím jistě, že to, co po tomto konfliktu zbyde, bude zdevastovaná Ukrajina coby oběť velmocenských her, a u nás plné sklady zbraní, zadlužená státní kasa a stovky tisíc ukrajinských migrantů,“ odhaduje Rajchl budoucnost.
„A pak také pár rozdaných metálů pro historií brzy zapomenuté sluhy této chmurné doby typu Karla Řehky,“ vrací se k úterní slavnosti na Hradě, kde mezi oceněnými byl i náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka.
Rajchl ve svém příspěvku několikrát zopakoval, že nepodlehne strachu, který na nás valí liberální ideologové nebo klimatičtí aktivisté. „Pokud chce někdo žít život naplněný permanentním strachem o svou vlastní titěrnou existenci, kterou ohrožuje tu klimatická změna, tu nějaký virus a ondy zase Putin, nechť si poslouží. Já se nebojím ani jedné z těchto údajných hrozeb, jež mají jednoho společného jmenovatele, kterým je tahání miliard z vašich kapes, a jejich přesun na účty nejmocnějších korporací tohoto světa. Ale to bude asi jen náhoda...“ uvádí sarkasticky poslanec a šéf PRO.
„Chci žít naplno, nikoliv přežívat ve strachu. Chci naše peníze investovat do vzdělání, zdravotnictví a do lidí, nikoliv do emisních povolenek, vakcín a zbraní. Chci s ostatními národy jednat, nikoliv jim vyhrožovat,“ vzkázal Rajchl, že nechce a nebude se bát.
autor: Jakub Makarovič