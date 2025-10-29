„Zdroje jsem našel.“ Havlíček vysvětlil, jak zlevní elektřina

„Předběžně lze říct, že od ledna by domácnostem mohla jít dolů konečná cena elektřiny přibližně o deset procent a u firem by to také mohlo být kolem deseti procent. Tam to ale bude samozřejmě velmi různé,“ uvedl Havlíček v rozhovoru pro Český rozhlas.
K poklesu cen má dojít díky rozhodnutí, že stát za domácnosti i firmy uhradí poplatek na podporu obnovitelných zdrojů energie (OZE). Tento krok by měl podle ministra stát zhruba 20 miliard korun. „Zdroje na to jsem v rozpočtu již našel, aniž by se zvyšoval předpokládaný schodek státního rozpočtu ve výši 286 miliard korun,“ ujistil.
Kde konkrétně vláda na tuto podporu vezme peníze, Havlíček nechtěl specifikovat, ale odmítl, že by šlo o peníze z Ministerstva obrany nebo že by šlo o nový výdaj krytý vyššími příjmy státu. „Nebudu říkat, v jakém resortu ty peníze jsou. Je to ale prostě pokryto, a to díky tomu, že vláda neplánovala (rozpočet) správně a měla tam celou řadu chyb,“ dodal první místopředseda hnutí ANO.
Podle některých informací by se měla větší část peněz vzít z prostředků určených na bezúročnou státní půjčku na výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech. Společnost Elektrárna Dukovany II, dceřiná firma ČEZ, má mít půjčku připravenou už pro příští rok ve výši 18 miliard korun, avšak čerpání zřejmě nezačne dříve než za rok, protože zatím chybí souhlas Evropské komise s poskytnutím státní podpory.
Administrativní překážky i časový tlak
Havlíčkova vláda bude muset zvládnout i administrativní stránku věci. Rozhodnutí o úhradě poplatku za OZE je totiž součástí regulované části ceny elektřiny, kterou každoročně stanovuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Ten musí nové ceny vyhlásit nejpozději do 1. prosince. Protože ale nová vláda pravděpodobně nebude do té doby ustavena, bude nutné řešit situaci dodatečně.
ERÚ podle Havlíčka může regulované ceny vyhlásit i s poplatkem a následně své rozhodnutí upravit, jakmile vláda dotaci schválí. „Věřím, že se to stihne ještě do konce roku,“ řekl.
Druhá fáze: Využití Modernizačního fondu
Kromě zrušení poplatku za OZE hnutí ANO plánuje využití dalších 25 miliard korun z Modernizačního fondu, které by pokryly investice distribučních firem a státního ČEPS do energetické infrastruktury.
„V druhé fázi to samozřejmě budeme řešit. Víme, jak využít například Modernizační fond a zdroje, které máme, pro překlopení do části regulované složky energií, jinými slovy za přenos a za distribuci,“ vysvětlil Havlíček. Dodal, že v dalších letech by se na snížení cen mohly využít i příjmy z tzv. žlutých emisních povolenek, které směřují do státního rozpočtu, ale musejí být využity na podporu ekologických projektů.
Jaderná energetika a budoucnost ČEZ
Dalšími prioritami Havlíčkova resortu bude pokračování rozvoje jaderné energetiky. „V programu (připravované vlády) to najdete. Bez těchto dalších bloků se neobejdeme a měli bychom využít opci, která nám dává ještě docela rozumné podmínky,“ řekl ministr k plánované výstavbě dvou nových bloků v Temelíně.
Součástí programu nové vlády má být také výkup minoritních akcionářů energetické společnosti ČEZ. „Shoda na tom je. Udělám všechno pro to, aby to příští vláda učinila. To znamená, v našem programovém prohlášení to najdete, tento úkol jsme si tam skutečně vytyčili,“ uvedl Havlíček.
Na otázku, kdy by k výkupu mohlo dojít, odpověděl opatrně. „Těch modelů je víc. Samozřejmě se to musí velmi dobře připravit, protože to je proces a projekt, který se tady v podstatě ještě nikdy neodehrával,“ dodal Havlíček.
autor: Jakub Makarovič