Neplatná nařízení Joea Bidena? „Podepsali to za něj, nevěděl o tom.“

29.10.2025 12:24 | Zprávy

Spiknutí kolem exprezidenta Bidena. S cílem zakrýt realitu. Tak mluví o úřadování 46. nájemníka Bílého domu stávající předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson. Dovolává se přitom stostránkové zprávy obsahující zjištění o Bidenově prezidentském úřadování, kde je naznačeno, že některá Bidenova rozhodnutí coby prezidenta jsou neplatná.

Foto: Screen X Crazy Ass Moments in LatAm Politics
Popisek: Joe Biden

Dohledový výbor Sněmovny reprezentantů, dolní komory Kongresu USA, si posvítil na to, jak exprezident Joe Biden nakládal s perem určeným pro urychlení prezidentovy práce, na automatické popisy prezidenta USA. Ve stostránkové zprávě jsou podle kontrolního výboru uvedena závažná zjištění.

Předseda Sněmovny reprezentantů republikán Mike Johnson v reakci na zprávu kontrolního výboru konstatoval, že některá z rozhodnutí Joea Bidena jsou zřejmě neplatná, počítaje v to i některá udělení milosti. O práci výboru a vyjádření Mikea Johnsona informoval server konzervativní televize Fox News.

„Zní to jako zápletka z příšerného románu nebo něco podobného, ale je to realita,“ oznámil Johnson s tím, že lidé v okolí prezidenta Bidena se mohli dohodnout, že i za pomoci nástroje, jakým je pero na automatické podpisy, zakryjí skutečný zdravotní stav exprezidenta Bidena.

„A tak například uděloval milost kategoriím násilných zločinců a pouštěl je na ulici, a ani nevěděl, kdo to byl. Zjevně ani nevěděl, o jaké kategorie zločinů se jedná, natož aby věděl, komu konkrétně udělil milost,“ pokračoval Johnson. A jedním dechem dodal, že „milosti jsou na první pohled neplatné“.

Bidenův mluvčí republikánům vzkázal, že by měli přestat toužit po odvetě a smířit se s tím, že všechna rozhodnutí, která Joe Biden učinil jako prezident, učinil v souladu s platnou legislativou a uznávanými způsoby a z toho důvodu jsou také platná.

Ve zprávě výboru však stojí, že „neexistuje žádný záznam, který by prokazoval, že by prezident Biden sám učinil všechna výkonná rozhodnutí, která mu byla připisována“.

CNN upozornila, že Ministerstvo spravedlnosti Spojených států se bude kauzou Bidenových automatických podpisů zabývat dál.

Sám Biden republikány označil za „lháře“.

Jenže na podporu zveřejněných tvrzení zpráva výboru obsahuje výňatky z rozhovorů se 14 bývalými vysoce postavenými Bidenovými poradci.

Televize NBC News připomněla, že než Biden opustil svůj úřad, udělil několik milostí členům své rodiny a klíčovým spolupracovníkům, kteří by se podle něj mohli stát terčem politické odvety ze strany Trumpovy administrativy. Patřily mezi ně preventivní milosti pro jeho dva bratry a sestru nebo pro doktora Anthonyho Fauciho, bývalého ředitele Národního institutu pro alergie a infekční nemoci.

Milost dostal také bývalý předseda Sboru náčelníků štábů Mark Milley nebo členové Kongresu zapojení do vyšetřování kauzy z 6. ledna 2021, kdy do sídla Kongresu vtrhli příznivci tehdy končícího prezidenta Trumpa a oháněli se zbraněmi. 

Biden také udělil milost svému synovi Hunterovi Bidenovi za federální obvinění z podvodu ve snaze opatřit si zbraň. Biden svému synovi milost udělil navzdory tomu, že předtím ujišťoval veřejnost, že tak neučiní.

autor: Miloš Polák

