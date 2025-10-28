Komínek (KSČM): Další politické fráze o odpovědnosti a spojencích

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k projevu prezidenta.

Komínek (KSČM): Další politické fráze o odpovědnosti a spojencích
Foto: archiv
Popisek: Jaroslav Komínek

Prezidentův projev k výročí republiky…

Byl opět spíš o tom, jak bychom měli být „se spojenci“, než o tom, jak se skutečně žije lidem u nás doma.

O cenách, důchodech nebo rostoucí nejistotě nepadlo ani slovo.

Masaryk by určitě chtěl, aby se v den výročí republiky mluvilo o hodnotách, na kterých stát stojí – o pravdě, spravedlnosti a soudržnosti lidí.

Místo toho jsme slyšeli další politické fráze o odpovědnosti a spojencích.

Jenže republika by měla být především o občanech – o tom, jak se nám po 107 letech žije a jak navazujeme na naše předky, kteří vybojovali samostatný stát.

Připomeňme si prosím dnešní svátek, který byl začátkem suverénního státu. Určitě nikdo z těch, co tehdy byli u vzniku Československa, by nechtěl, abychom ohýbali záda před nesmyslnými a hloupými nařízeními, která nám život jen zhoršují, natož aby o nás rozhodoval někdo cizí.

Pojďme se vrátit k odkazu zakladatelů Československa, nezapomínejme, proč vznikl náš suverénní stát.

Jaroslav Komínek

  • KSČM
  • krajský zastupitel
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k projevu prezidenta.