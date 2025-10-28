Komínek (KSČM): Další politické fráze o odpovědnosti a spojencích

Prezidentův projev k výročí republiky…
Byl opět spíš o tom, jak bychom měli být „se spojenci“, než o tom, jak se skutečně žije lidem u nás doma.
O cenách, důchodech nebo rostoucí nejistotě nepadlo ani slovo.
Masaryk by určitě chtěl, aby se v den výročí republiky mluvilo o hodnotách, na kterých stát stojí – o pravdě, spravedlnosti a soudržnosti lidí.
Místo toho jsme slyšeli další politické fráze o odpovědnosti a spojencích.
Jenže republika by měla být především o občanech – o tom, jak se nám po 107 letech žije a jak navazujeme na naše předky, kteří vybojovali samostatný stát.
Připomeňme si prosím dnešní svátek, který byl začátkem suverénního státu. Určitě nikdo z těch, co tehdy byli u vzniku Československa, by nechtěl, abychom ohýbali záda před nesmyslnými a hloupými nařízeními, která nám život jen zhoršují, natož aby o nás rozhodoval někdo cizí.
Pojďme se vrátit k odkazu zakladatelů Československa, nezapomínejme, proč vznikl náš suverénní stát.
autor: PV