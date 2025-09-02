Kavij (KSČM) Premiér Fiala svým chlubením občany Plzeňska nepotěší

02.09.2025 20:06 | Komentář

Stále více a více neoblíbený, občany dehonestovaný končící premiér vlády Petr Fiala se snaží voličům předhazovat nové úspěchy svého vládnutí.

Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Ze stejného pytle je i premiérova chlouba, kterak v Plzni slavnostně otevřel areál společnosti Panasonic na produkci tepelných čerpadel, ve kterém vzniknou stovky pracovních míst.

Pomíjím skutečnost, že v Plzni „sídlí“ Panasonic bezmála 30 let a jednu montovnu na televize vyměnil za montovnu čerpadel. Montovnu s pracovní příležitostí pro občany především ukrajinské národnosti a další cizince. Další příklad postavení ČR jako kolonie pro zahraniční kapitál po roce 1989!

Fialův „úspěch“ sebou navíc přináší další zhoršení již dnes neutěšené bezpečnostní situace v Plzni a okolí.

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
