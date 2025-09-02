Kavij (KSČM) Premiér Fiala svým chlubením občany Plzeňska nepotěší

Ze stejného pytle je i premiérova chlouba, kterak v Plzni slavnostně otevřel areál společnosti Panasonic na produkci tepelných čerpadel, ve kterém vzniknou stovky pracovních míst.
Pomíjím skutečnost, že v Plzni „sídlí“ Panasonic bezmála 30 let a jednu montovnu na televize vyměnil za montovnu čerpadel. Montovnu s pracovní příležitostí pro občany především ukrajinské národnosti a další cizince. Další příklad postavení ČR jako kolonie pro zahraniční kapitál po roce 1989!
Fialův „úspěch“ sebou navíc přináší další zhoršení již dnes neutěšené bezpečnostní situace v Plzni a okolí.
Mgr. Miroslav Kavij
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij
autor: PV