Kettner (SPD): Moc Fialovy vlády leží ve lžích, strachu, v přetvářce

Neodvoláme!

Vládní koalice se bojí pohledu do zrcadla. Myslí si, že nepotřebuje argumenty, protože její moc leží jinde: ve lžích, strachu, v přetvářce, v likvidaci těch, kdo se odváží myslet a konat proti jejich vůli. V SPD uvažujeme jinak. Říkáme pravdu. Co se děje v zemích, kde neřízené imigraci nedokázali občané zabránit, vidí každý. Masové vraždy, hromadné znásilňování dětí, denní teror původních obyvatel, šikana na školách. Sociální systém nezvládá výplatu migrantů, kteří z většiny nepracují. Ekonomika se hroutí. Nulový zájem o integraci z jejich strany. Vytváření ghett, kam se domácí neodváží vstoupit. Všeobecný rozvrat a vzájemná nenávist mezi obyvateli.

My, v ČR takovou fatální chybu neuděláme a budeme se aktivně bránit. Vláda nás zradila. Podepsala Migrační pakt EU a už příští rok k nám přitáhne první houf 20.000 nelegálních migrantů, kteří nemají v Evropě co dělat. Nikdo je sem nezval, nejsou tady vítáni, nikdo je tady ani nechce. Vláda je přesto pozvala. Lidé a tedy i my se společně ptáme: Proč?

Říkají nám: "Kampaň SPD je nebezpečná, podněcuje nenávist" Ptám se však: Nenávist k čemu? K vašim lžím? Nepodněcují spíše k odvaze odporovat vašim zvráceným činům? K touze znát pravdu bez přikrášlení? K vůli postavit se proti těm, kdo si přivlastnili monopol na pravdu?

Otevřeně říkám: nepřestanu hájit to, co je pravdivé, i kdyby mě za to chtěli upálit. Nepřestanu zvedat pochodeň kritiky, protože ve tmě, kterou vládní koalice udržuje, je kritika tím jediným světlem. Ministr Rakušan lhal, že migrační pakt neobsahuje kvóty a pak touto lží oblepil za peníze českých občanů jejich republiku. Fialova vláda se nepostavila proti bruselské zlovůli a hrozí nám každodenní nebezpečí a existenční boj, jaký zažívají Britové, Francouzi, Němci a všechny národy západní Evropy, co se podvolili.

NEODVOLÁM! NECHCEME TU „CHIRURGY“ Z DOVOZU!

Mgr. Zdeněk Kettner SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky