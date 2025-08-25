34. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

Denní kontrakty motorové nafty na trhu pohonných hmot Českomoravské komoditní burzy Kladno se ve 34. týdnu obchodovaly za průměrnou cenu 14,75 CZK/litr. Celkem bylo zobchodováno 55 tisíc litrů nafty v hodnotě 0,8 milionu korun.
Průměrná cena jednoho litru MON na trhu PHM Českomoravské komoditní burzy Kladno stagnovala na hodnotě z minulého týdne.
Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s pohonnými hmotami organizuje od roku 2019 v sekci Průmyslové komodity.
autor: Tisková zpráva