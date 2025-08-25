34. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

25.08.2025 10:45 | Tisková zpráva

Denní kontrakty motorové nafty se v 34. týdnu obchodovaly za průměrnou cenu 14,75 CZK/litr.

34. týden na trhu pohonných hmot ČMKB
Foto: cmkbk.cz
Popisek: Českomoravská komoditní burza Kladno - logo

Denní kontrakty motorové nafty na trhu pohonných hmot Českomoravské komoditní burzy Kladno se ve 34. týdnu obchodovaly za průměrnou cenu 14,75 CZK/litr. Celkem bylo zobchodováno 55 tisíc litrů nafty v hodnotě 0,8 milionu korun.

Průměrná cena jednoho litru MON na trhu PHM Českomoravské komoditní burzy Kladno stagnovala na hodnotě z minulého týdne.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s pohonnými hmotami organizuje od roku 2019 v sekci Průmyslové komodity.

Psali jsme:

34. týden na Energetické burze ČMKB
33. týden na trhu pohonných hmot ČMKB
33. týden na Energetické burze ČMKB
32. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

burza , pohonné hmoty , TZ , kontrakt , ČMKB

autor: Tisková zpráva

Má Blažek pravdu?

On teď tvrdí, že dar byl jedinou cestou k zabavení výnosů. Vy s ním souhlasíte? Mě to už hlava nebere. Kdyby to byla pravda, tak k čemu máme třeba policii? A nebyla to ona, kdo kdysi Jiříkovskému bitcoiny zabavil, ale soud mu je pak vrátil, což teda podle mě byla chyba nebo nemyslíte? A zase, jestli...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Potraviny a nápoje jdoucí ruku v ruce s celulitidouPotraviny a nápoje jdoucí ruku v ruce s celulitidou Jednoduchý vizuální trik pro zlepšení běžeckých výkonůJednoduchý vizuální trik pro zlepšení běžeckých výkonů

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

34. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

10:45 34. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

Denní kontrakty motorové nafty se v 34. týdnu obchodovaly za průměrnou cenu 14,75 CZK/litr.