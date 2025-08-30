Klán (KSČM): Nechte mluvit Blažka

01.09.2025 4:31 | Monitoring

Po vymlčování nastupuje ve Spolu umlčování.

Klán (KSČM): Nechte mluvit Blažka
Foto: janklan.cz
Popisek: Jan Klán, poslanec KSČM za Středočeský kraj

Ačkoliv Listina základních práv a svobod v čl. 17 hovoří o tom, že: „Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.“

V 4demolici sílí názor, že bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek by měl mlčet. Přitom za jeho výroky na sociálních sítích, týkající se kosmetičky pravdy na Ministerstvu spravedlnosti a bitcoinu, si žádný dočasný zákaz používání účtu nevykoledoval. Ani se u jeho postů neobjevilo sdělení, že obsah byl odstraněn, pro jeho nepravdivost.

Jestliže se tedy Spolu snaží umlčovat vlastního ústavního činitele, máme možnost nahlédnout do skutečné podstaty programu Spolu. Tím je omezování lidských práv pod mottem vracení zemi řádu oligarchie a mrtvolného klidu.

Omezování lidských práv v Česku, Stačilo!

Mgr. Jan Klán

  • KSČM
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Klán (KSČM): Trump podal ruku Putinovi, nebo obráceně?
Jan Klán: Bankrotujeme s úsměvem
Klán (KSČM): Myšlenkový průjem Dominika Haška
Komunista Klán: Systém Fialovy vlády přestal být plně demokratický

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Klán , KSČM , vláda , SPOLU

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Snaží se koalice Spolu bývalého ministra spravedlnosti Pavla lažka umlčovat?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Marek Výborný byl položen dotaz

Dotace

Prý chcete po Agrofertu vymáhat dotace, které získal, když byl Babiš ve vládě. Proč až teď před volbami? A co by mě zajímalo více, kdo a jakou odpovědnost ponese za přidělení těch dotací, které jestli to chápu dobře, byli přiděleny nezákonně? A hlavně, co hodláte s těmi penězi případně udělat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vedlejší účinky velmi časté konzumace zázvoruVedlejší účinky velmi časté konzumace zázvoru Ptačinec je plevel, který urychluje nejen hojení ranPtačinec je plevel, který urychluje nejen hojení ran

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Klán (KSČM): Nechte mluvit Blažka

4:31 Klán (KSČM): Nechte mluvit Blažka

Po vymlčování nastupuje ve Spolu umlčování.