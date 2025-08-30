Klán (KSČM): Nechte mluvit Blažka

Ačkoliv Listina základních práv a svobod v čl. 17 hovoří o tom, že: „Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.“
V 4demolici sílí názor, že bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek by měl mlčet. Přitom za jeho výroky na sociálních sítích, týkající se kosmetičky pravdy na Ministerstvu spravedlnosti a bitcoinu, si žádný dočasný zákaz používání účtu nevykoledoval. Ani se u jeho postů neobjevilo sdělení, že obsah byl odstraněn, pro jeho nepravdivost.
Jestliže se tedy Spolu snaží umlčovat vlastního ústavního činitele, máme možnost nahlédnout do skutečné podstaty programu Spolu. Tím je omezování lidských práv pod mottem vracení zemi řádu oligarchie a mrtvolného klidu.
Omezování lidských práv v Česku, Stačilo!
autor: PV