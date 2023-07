Klán (KSČM): Obranná dohoda s USA je horší než se SSSR

reklama

V důsledku opoziční smlouvy jsme se v roce 1999 stali bez referenda členy NATO. Předsedou vlády byl v té době pozdější proruský prezident. Jenže dnes je situace odlišná. Strašákem není Irán, ale Rusko. Nejde o demokratickou obranu proti islámským raketám, ale šíření demokracie nosiči atomových zbraní. Česká republika dnes slouží jako užitečný idiot pro americký vojenskoprůmyslový komplex a hnací silou je nenávist vůči Rusku a Číně. Ostatně dodávky zbraní československými demokraty na Ukrajinu jsou jedny z největších.

Opravdu ale potřebujeme obrannou dohodu s USA? Až na pár lidí pravidelně navštěvujících americkou ambasádu po ní nikdo nevolal. Tedy až na krvavou Jane, která již nějakou dobu řinčí kostmi a zbraněmi a volá po nákupu stíhaček F-35: America First. Je to žena, která nerozumí anglicky, a něco podpisovala za velkou louží ve Washingtonu. Český občan se nesměl nic dozvědět. Vše bylo pečlivě utajováno. Žádná veřejná diskuze, žádné věcné připomínky, žádná demokracie. Vlastně ANO, taková havlovská: prostě mlčet a šoupat nohama. Přitom smlouva je vlastně zvacím dopisem.

Smlouva DCA je ve všech směrech výhodná hlavně pro USA. Česko se díky této smlouvě stane dalším terčem na globální šachovnici. Ale podle havlovské pravice však smlouva s USA zachrání snad úplně všechny. Proti komu nás má ale tahle dohoda chránit? Nikde to ve smlouvě nenajdeme. Jediné, co tam nalezneme je výčet vojenských základen a posádek, která mohou vojáci USA využívat.

Mgr. Jan Klán KSČM



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A přijdou nám USA na pomoc, pokud by na nás někdo zaútočil? A jak a kdy? Američanům v rámci konceptu Pax Americana hlavně o ně samé. V Evropě jsme jedna z mála zemí, která žádnou takovou dohodu s USA nemá. Má nás dohoda chránit proti Rusku, Číně, Indii? Nebo snad proti vlastním členům NATO nebo EU? Je ale válka mezi dvěma členy NATO vůbec možná? ANO, šlo o střet Řecka a Turecka o Kypr.

Nyní si představme, že by Českou republiku napadlo třeba Polsko, stále mu totiž dlužíme územní vyrovnání za narovnání hranice. Pomohly by USA Polsku nebo nám? Dokonce ani pověstný článek 5 Washingtonské smlouvy NATO nezaručuje, že nám na pomoc přijdou spojenci. Žádný automat neexistuje. To je pouze mýtus, který je nám předkládán vládou a mnohými médii. Ale asi by česká pravice vykládala okupaci částí území Česka Polskem, jako pomoc spojence.

Anketa Vadí vám, když nemůžete za zboží nebo služby zaplatit kartou? Vadí 41% Nevadí 59% hlasovalo: 24361 lidí

Podle ministerstva obrany je DCA ve své podstatě nadstavbou smlouvy o paktu NATO. Tomu věří ale jen oni sami. Co tedy smlouva vlastně USA umožňuje? Jednak ztrátu části suverenity – americkou verzí kolonie je totiž vojenská základna a platí tam americká jurisdikce. Nikoliv česká. Americká strana může na našem území v průběhu následujících 10 let vybudovat své vojenské základny a česká strana nemůže kontrolovat, co se tam bude odehrávat.

S tím souvisí i fakt, že Američané mohou na našem území, stejně jako tomu bylo v případě poraženého Německa, umístit jakékoliv druhy zbraní, od jaderných po biologické. Protože F-35 nedávají smysl bez atomových zbraní, možná dojde i na vybudování objektů BŘÍZA.

Smlouva rovněž umožňuje poskytnutí státního majetku a zařízení americké straně. Když to přeženeme, tak si americká armáda může ukázat na cokoliv a náš stát jí to musí dát k dispozici za peníze českých daňových poplatníků. Vše pod rouškou zvýšení bezpečnosti. Další věcí, kterou smlouva umožňuje je, že americká strana nemusí českým úřadům hlásit případné přečiny ze strany jejich vojáků. Zároveň je americká strana oproštěna od platby daní na našem území. Jak můžeme vidět, smlouva DCA je pro ČR skutečným zlatým dolem.

Na závěr můžeme společně se slovenským generálním prokurátorem Marošem Žilinkou, který analyzoval slovenskou smlouvu DCA, konstatovat, že obranná dohoda uzavřená mezi USA a ČR je horší, než smlouva o dočasném pobytu sovětských vojsk na území ČSSR z roku 1968. V té totiž bylo explicitně uvedeno, že dočasný pobyt sovětských vojsk nenaruší její suverenitu a že se sovětská vojska nebudou vměšovat do vnitřních záležitostí. Tyto skutečnosti však v dohodě DCA – v české i slovenské verzi – nenajdeme.

Můžeme tedy tvrdit, že přijmutím obranné dohody se vzdáme další části své suverenity (vedle EU po ratifikaci Lisabonské smlouvy), a navíc se přímo staneme kolonií USA. Hegemona, který v současné době prožívá úpadek na světové scéně, a to je provázeno velkým řevem hroutícího se impéria.

Psali jsme: Klán (KSČM): Mašínové - vrazi, oběti nebo hrdinové? Klán (KSČM): Kartel pravdy a lásky Klán (KSČM): Seber bank Klán (KSČM): Státní rozpočet je zadlužen kvůli nejbohatším

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.