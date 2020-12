Klaus (Trikolóra): Už by ani prase nepoznalo, co z toho nakonec vyšlo

reklama

Dobrý den, já stručně představím jeden z našich pozměňovacích návrhů. Je to sněmovní dokument 4490. Týká se to zákona o pedagogických pracovnících.

Upřímně, žádný zákon o pedagogických pracovnících jsme dlouhá desetiletí neměli. Školy učily, ředitelé si dobře uvědomovali, když měli možnost, jestli vzít traktoristu nebo matematika, že před tu tabuli postavili matematika. Žádný zákon, žádné regulace ten školský systém nepotřeboval. Pak tady socialisté přitáhli tenhle zbytněný dokument, který už má desítky stran, velice komplikuje život ve školách a nyní dochází k takovému jakoby velice nesmělému pokusu nějakým způsobem to revidovat. Pan ministr začal relativně rozumně ve smyslu, že to trochu zliberalizuje, nechá ředitelům volnost, no ale jak to běželo tím kolečkem po ministerstvu a různých lobbistů a dalších, tak z toho vznikl takový paskvil, že už by to, abych to řekl lidově, prase nepoznalo, co z toho nakonec vyšlo.

My jsme byli ve velkém pokušení načíst pozměňovací návrh, který by celý zákon rušil. Myslím, že ve většině škol by se nikomu nic nestalo. Nakonec nám to přišlo takové příliš agresivní, takže jsme udělali poměrně podrobný rozpis a opravdu shrnutí jenom základních požadavků, které na pedagogy máme, aby ředitelé měli jistou míru volnosti, protože jsou to svéprávné bytosti a zároveň stát jako deklaratorně řekl, co si představuje, že je učitel základní školy, jaké má vzdělání apod.

To je obsahem našeho návrhu. Uvidíme, jak tento náš návrh dopadne. Jinak jsme připraveni podpořit zákon jako celek i tak, protože přece jenom jsou tam aspoň zbytky těch liberalizačních snah, se kterými to pan ministr začínal tvořit. A skutečně ta situace ve školách - vy ji asi neznáte - ale vedla k tomu, že spousty lidí opustily práci, kterou měli rádi, protože nesplňovali nějakou dikci zákona o pedagogických pracovnících. Já sám jako ředitel jsem přemlouval řadu svých zaměstnanců, aby si jezdili dodělávat nějaké pomatené kurzy, které platí daňoví poplatníci, a získali formální vzdělání a mohli na té škole zůstat učit.

To je ta situace, kde jsme. Žijeme také v době covidu, čili tohle jsou všechno věci, které stát dělá, když roupama a bohatstvím neví co by. Myslím, že ta doba bude taková, že budeme řešit daleko vážnější věci, jak vůbec financovat školní soustavu, kolik z toho dát na základní školy, kolik z toho dávat dále, než abychom se bavili napůl legračními texty, co všechno má ještě pan učitel absolvovat a mít.

Velice pléduji pro to umožnit odborníkům možnost působit na technických školách. Je to zase klasická věc, že máme skvělého odborníka často třeba na prahu emeritury, chtěl by svoje umění předat mladší generaci a teď nemůže, protože nesplňuje pedagogické minimum, nemá pedagogické vzdělání, tohle se tím všechno táhne jako červená nit. Už vás nebudu déle unavovati, má to asi sedm stran, ale je to víceméně vykostěný zákon o pedagogických pracovnících na základní deklaratorní výrazy, co by ten který učitel měl mít za vzdělání a je tam ponechána široká volnost ředitelům.

Zkrátka a dobře, je to něco, co měl udělat pan ministr, kdyby se nebál všech těch lobbistických skupin. Děkuji.

