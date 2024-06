Koalice Lepší sever volá po konci beznaděje v Ústeckém kraji. Do voleb je povede senátor Paparega

„Roky nás přehlížejí. Roky nám všichni jen něco slibují – velké politické strany i vlády. A roky se neděje nic. Výsledek? Náš kraj začíná čím dál více svírat skepse a beznaděj. Přitom nejsme o nic míň než ostatní. Naopak. Jsme kraj, který byl a zůstává skoro zničený a vysátý ve prospěch celé země, zůstáváme přehlíženi a opomíjeni. Nic se nikdy nezmění, pokud to neudělá někdo z nás. Z nás, kteří jsme již dokázali, že s beznadějí umíme bojovat. Z nás, kteří tu žijeme a pereme se každý den s tím co vy. Ne vždy se však daří s některými problémy bojovat. Chybí totiž součinnost s vedením Ústeckého kraje, které je často nečinné, neefektivní a neumí s představiteli měst a obcí komunikovat. Proto jsme rozhodli se spojit a vytvořit koalici Lepšího severu, jež sdružuje ostřílené starosty, místostarosty, radní a zastupitele, kteří každodenně zápasí s beznadějí a opakovaně přináší naději pro obyvatele svých obcí. Teď tuto naději chceme přinášet i na kraji,“ vysvětluje Jan Paparega, senátor za senátní obvod Most a lídr kandidátní listiny Lepšího severu.

Koalice se chce po volbách zaměřit především na oblasti, které povedou ke zvýšení bezpečnosti nejenom v tzv. „vyloučených lokalitách“. Proto se zaměří především na sociální a bytovou problematiku kraje. „Nechoďme kolem horké kaše. Hlavním problémem, který je úzce spojen s dalšími nedostatky kraje, je bezpečnost a nedostatečná sociální politika. Pocit bezpečí je jeden z nejdůležitějších faktorů pro člověka – bez něj se radikálně snižuje ochota žít, pracovat či tvořit v regionu. Pokud se v Ústeckém kraji celá řada lidí necítí bezpečně, tak se nemůžeme divit, že zde nechtějí podnikat a spolupodílet se na nabízení služeb a vytváření atraktivních pracovních míst. Pokud kraj nezačne aktivně v otázce bezpečnosti konat, tak nadále budeme čelit braindrainu a obecné beznaději, jež je kraji připisována,“ říká Yveta Tomková, starostka Městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice.

Neméně důležitým tématem bude pro Lepší sever efektivní využívání investic do potřeb kraje. „Pokud se chceme jako kraj někam posunout, musíme vědět, co se má dělat. Musíme krajské, státní i evropské peníze dávat tam, kde mohou reálně něco udělat. My nepotřebujeme transformační centra. Potřebujeme vykoupit domy v problémových lokalitách, zaplatit policisty a učitele a racionálně investovat do rozvoje. Hromadit peníze na účtu bez realizace smysluplných projektů a investic nedává smysl,“ komentuje Karel Lipmann, radní města Chomutov.