Kolovratník (ANO): Pět miliard z dálničních známek je sakra velká částka

Děkuji za slovo. Rychle jsem se na rodos podíval, vypadá opravdu zajímavě, a já vlastně ve své řeči jsem také některé webové služby chtěl zmínit. Na začátku svého vystoupení ale budu reagovat na pana poslance Skopečka s těmi čísly, s kterými pracoval, těch 54 miliard, tuším, že hovořil o národních zdrojích, ono je to něco přes 84 miliardy celkem včetně evropského financování.

Prostřednictvím pana předsedajícího chci vzkázat - ona to je hezká myšlenka, s kterou už ODS jednou nebo několikrát přišla, ale já chci říci, těch 5 miliard, to podle mě, pane kolego, vůbec není zanedbatelná částka. Ale třeba 4 miliardy, to jsou ty finance, které vláda každým rokem dává krajům na dvojky a trojky. Kdybychom krajům řekli, že je tam nepošleme, protože jsme zrušili nebo zlevnili dálniční známky, s jakou bychom se potázali! Nezlobte se, ale myslím si, a byl jsem několik let předsedou dozorčí rady SFDI, že 5 miliard je sakra velká částka, o kterou bychom neměli přicházet, kterou bychom naopak do té infrastruktury měli dávat.

Ale to, co jsem tady chtěl říct, kolegyně a kolegové, k té dnešní debatě, vlastně navážu na to, co jsem zmiňoval ve své faktické poznámce, my rozumíme kritice a je dobré tu kritiku diskutovat, otevřít, ale prosím, buďme fér, sami jste to ve svých debatách zmiňovali, co se stalo díky sněhu také v Německu, v Rakousku apod. Tady došlo k jedné jednodenní situaci, u nás v České republice, můžeme debatovat, jestli a jak byla mediálně zvládnuta, ale určitě to nebyla až tak extrémní situace, byť mám s plným respektem pochopení, protože jako opozice si můžete jakýkoliv bod vyžádat a diskutovat o něm. Ale pokud stále používáte ta slova o tristní přípravě, tristní situaci.

Já jsem si během té debaty udělal několik málo poznámek za těch posledních pár let hnutí ANO v resortu dopravy: Zákon 416 jsme dvakrát novelizovali, finální verze je tedy ta, která platí od loňského září, a vám všem patří dík za tu spolupráci, kde jsme se všech devět klubů, na ní dohodli. Hovořil jsem o moderních metodách zadávání zakázek, už se k tomu nebudu vracet. Moc dobře víte, že vysokorychlostní tratě, ten projekt už není v teoretické rovině, ale běží. Pan ministr byl nedávno v Německu. Je dohoda s Německem na přesném trasování i technickém provedení toho ramene Praha - Drážďany a tunelu pod Krušnými horami. Máme připraveny tři piloty vysokorychlostních tratí, které jsme schopni v řádu jednotek let začít stavět na hlavních koridorech.

Rozpočet SFDI je přes 84 miliardy, jenom na nové akce je investiční zásobník zhruba ve výši 17 miliard. A teď prosím, nechci tu také ukazovat různé a různě pojaté grafy a hádat se, co je a co není nový kilometr. Reálná a tvrdá fakta jsou, že v tomto roce je připraveno ke stavbě, respektive už začíná stavba přes 360 km dálnic a silnic první třídy.

Ono se říká, že všechno zlé je pro něco dobré. Sami se dobře díváte na to, jak ŘSD od zimy, nebo od Vánoc komunikuje, je velmi aktivní na twitteru, na facebooku, podává záběry z kamer, spravuje velmi dobře web s názvem nová D1 nebo dopravní info.cz, to, o čem mluvil kolega Vondrák, experimentální web s vysokou školou ostravskou. Takže ty informace určitě lze získat. I tohle si myslím, že té situaci nebo řešení, předcházení problémů velmi dobře pomáhá.

Já přidám prosbu, o které tu hovořil tuším pan poslanec Dolínek, jako předseda podvýboru pro dopravu, opravdu, přihlásilo se tam, já to teď nemám přesně spočítané, asi 18 členů Sněmovny, běžně se nás tam schází 4, 5. Často nejsme usnášeníschopní. A probíráme opravdu tak závažné projekty, jako je právě PPP na D4. A je někdy smutné, že tam přijde opravdu velmi zajímavá sešlost hostů a bohužel účast poslanců je, jaká je.

Hlásím se k restu, který jsem slíbil a který chci dotáhnout v tomto týdnu, že vyhlásíme termíny, pevné termíny toho podvýboru na příští pololetí v souladu s harmonogramem Sněmovny, abyste o něm věděli. Budu rád, když tam takové problémy budeme řešit a budeme se na nich domlouvat.

Takže sečteno a podtrženo, já myslím, že pracujeme, pracujeme dobře, chceme pracovat, bereme kritiku, bereme otevřenou, konstruktivní a fér kritiku. Ale prosím, nedělejme z toho politické divadlo a nehoňme body na úkor něčeho, co si to nezaslouží. Za sebe, a věřím, že i za kolegy můžu říct, že jsme na tu spolupráci v hnutí ANO připraveni a těšíme se na ni. Děkuji za pozornost.

