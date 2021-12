Konečná (KSČM): Rozpočtové provizorium nikomu nevadí?

reklama

Zároveň ale lidé píší i návrhy, jak by řešili příjmovou stránku státního rozpočtu. Odborníci se většinou omezují na lakonické konstatování, že je s tím třeba něco udělat a nejsnadnější to bude zvýšením daní, nebo jednoduchými škrty (mnozí je titulují jako „tupé škrty“). Návrhy občanů jsou daleko nápaditější. Navrhují zrušit politicky angažované neziskové organizace, zrušit Senát, vrátit banky zpět do rukou státu, snížit počet zdravotních pojišťoven, zamezit vyvádění zisků do zahraničí. Zrušit církevní restituce, podívat se na způsob privatizace podniků, které tvořily před třemi desítkami let základ našeho národního hospodářství. Navrhují přehodnotit smlouvy tzv. solárních baronů.

Je bohužel realitou, že i když volební program KSČM tato témata obsahoval, lidé podlehli mediálním kampaním jiných stran. Považuji za důležité, aby se KSČM podařilo lidem vysvětlit, v čem se liší od ostatních opozičních stran.

Stále se pohybujeme v režimu opatření spojených s nemocí COVID-19. I to má bohužel vliv na výkonnost ekonomiky a přináší to zvýšené náklady na zdravotní a sociální péči. Není však rozhodně chybou KSČM, že se stávající vládě nedaří konsolidovat stav veřejných financí, jak by si občané představovali. Není ani co zásadního hodnotit na postupu nově vznikající koalice, protože své představy sdělují její budoucí představitelé jen obecně.

Občané již nyní mohou očekávat rozpočtové provizorium, které je plánováno na měsíce. Během nich se, bohužel, nebudou poskytovat finance na investiční akce. V ohrožení je také vyplácení covidových titulů. Vyloučeno je v době rozpočtového provizoria čerpat vládní rezervy.

Jsem přesvědčena, že by k této situaci nedošlo, pokud by KSČM byla zastoupena v Poslanecké sněmovně. Sami si však musíte odpovědět na otázku, komu tato situace vyhovuje. Zda úzké skupině lidí s nadstandardními životními podmínkami, kteří dokáží využít tento kapitalistický systém ve svůj prospěch, nebo lidem, kteří jsou závislí na pravidelném příjmu za svou práci. Mohu Vám garantovat, že KSČM je zde pro poctivě pracující. A naši členové a sympatizanti to denně dokazují.

Kateřina Konečná

předsedkyně ÚV KSČM a poslankyně Evropského parlamentu

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Dolejš (KSČM): Co s rozpočtem na rok 2022? Sněmovna zbytečně ztrácí čas Mračková Vildumetzová (ANO): Vůbec nechápu, na co čekáme Ministryně Schillerová: ČNB papežštější než papež a škrtací heroismus nové koalice Jurečka (KDU-ČSL): Národní inventura

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.